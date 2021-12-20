蜘蛛俠不戰無歸│一文解構「蜘蛛俠」7大造型　黑金戰衣一早出現過

年度壓軸超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）終於上映，全球再次掀起Marvel熱潮，電影由湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya及班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演，其他演員還包括飾演八爪魚博士的Alfred Molina、綠魔的Willem Dafoe及電魔的Jamie Foxx等。既然今集蜘蛛俠要面對五位不同宇宙的宿敵，他的裝備絕對會獲得提升，以下是蜘蛛俠在戲中所使用過的全部戰衣，一次過介紹給所有影迷。



注意！！！下文含劇透！！！

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紅黑色戰服在《蜘蛛俠：決戰千里》時出現。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在《蜘蛛俠：不戰無歸》中，一共有7套「蜘蛛俠」的戰服，部份是影迷認識的造型，但同時也有全新的服裝。雖然電影講述全球人類都知道蜘蛛俠的真正身份就是彼得柏加，但無阻他繼續穿上蜘蛛俠戰服，而今集甚至比過去兩集還要多款式。蜘蛛俠在造型上多次獲不同改造，其威力也獲提升。

當時蜘蛛俠穿上紅黑色戰服與神秘客對戰。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

1. 紅黑色戰服

今集再度出現的第一款戰衣是紅黑色的套裝，是今集《蜘蛛俠：不戰無歸》其中一套主要的戰服，而這套裝是在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）時所創造的，當時彼得柏加在與神秘客大戰時，使用Tony Stark的技術創造出來的。所以在《蜘蛛俠：不戰無歸》開頭，當彼得柏加是蜘蛛俠的身份遭揭開時，蜘蛛俠正是身穿這件紅黑色的套裝。

《蜘蛛俠：不戰無歸》緊接著《蜘蛛俠：決戰千里》的劇情。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

可是這件紅黑色的套裝被神秘客的支持者用綠色油漆弄髒，彼得柏加用盡方法都難以清走污漬，幸好最後Aunt May成功幫他洗好，令他可以重新使用這件他自己親自設計的戰服。

+ 5

鋼鐵蜘蛛裝在《蜘蛛俠：不戰無歸》中同樣回歸。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

2. 鋼鐵蜘蛛裝

鋼鐵蜘蛛裝在《蜘蛛俠：不戰無歸》中同樣回歸，這件超高科技的蜘蛛俠套裝在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）時曾經出現，當時Tony Stark想遊說彼得柏加加入復仇者聯盟。直到《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，他才穿上這件鋼鐵蜘蛛裝，並跟魁隆對抗。而今集他穿上這件戰服與八爪魚博士在對戰，並因為納米技術與後者的機械臂連接上，因此順利控制了八爪魚博士。

與八爪魚博士對決。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

與八爪魚博士對決時，鋼鐵蜘蛛裝再次出現。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

蜘蛛俠最後因為納米技術與八爪魚博士的機械臂連接上，因此順利控制了八爪魚博士。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

黑金色戰服。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

3. 黑金色戰服

當時大家都以為這件黑金色戰服是全新戰衣時，沒想到，這件戰衣原來是紅黑色戰服的裡面，因為紅黑色的套裝被神秘客的支持者用綠色油漆弄髒的緣故，而彼得柏加又未能清洗好，於是才反轉使用。

而當時彼得柏加穿上這黑金色戰服迎戰了電魔及沙人，之後還遇上綠魔，而這服裝也獲奇異博士升級。

黑金色戰服原來是一場笑話。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

他穿上黑色戰衣找Aunt May，最後由後者成功幫他洗好。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

其實這件「黑金色戰衣」曾在《蜘蛛俠：強勢回歸》出現過，當時因為要拆除Tony Stark的追蹤裝置。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

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