誤殺2｜任達華造型似《禁室殺戮》盲伯　「日曝曬兩小時甩晒皮」

內地電影《誤殺2》由肖央、文詠珊（Janice Man）、任達華以及李治廷等人主演，為電影《誤殺》的續集，不過今集的人物和劇情則跟上集無關。《誤殺2》現已上映中，有份演出的任達華在微博上講到︰「希望朋友們喜歡，感謝大家支持。」



任達華為拍《誤殺2》曝曬2小時。（劇照）

事實上任達華表示很開心能夠演出最想演的警員張正義，他：「所以在進組準備期間，為了更貼近角色，我想了一個不值得學習的笨辦法：每天把自己的臉、身體、手暴曬兩個小時，沒把握好分寸，到後來甚至曬脫皮了，劇組還專門給我準備了一支蘆薈膏；持續瘦身，力求在外形上更貼近角色本身；不僅如此，人物身上的細節也決定了人物的故事感，所以我又隨身揣著一塊擦汗的手帕。只有讓自己相信了這個角色，才能放心地把角色交給你們。」

誤殺2｜32歲文詠珊為角色素顏再變醜 無懼近鏡展現零毛孔威力

有網民指出這個造型令他看上去似乎老了十歲。（網上圖片）

有網民覺得華哥新造型有點似《禁室殺戮》個盲伯，望落又幾似。(《禁室殺戮》劇照)

由於任達華在戲中造型大變，皮膚變得黝黑、瘦身令他看起來更干扁，身材與以前相比也有很大差距，網民指出「看上去老了十年」。另外任達華每日化妝時都要用高溫燙過的鑷子燙鬍鬚，雖然痛但仍叫造型師繼續，令不少網民都大讚他專業，「現在也只有老牌藝人會這樣做」、「真的很敬業」、「演技非常的棒」等等，即使辛苦付出都相當值得。