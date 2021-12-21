蜘蛛俠｜6歲男為救妹慘遭毀容　湯賀蘭兌現承諾帶入片場體驗

大家仍記得2020年有位年僅6歲的小男孩Bridger Walker奮力保護妹妹，以致臉部被狗嚴重咬傷，事後要縫了90針。當時Marvel的《復仇者聯盟》成員得知後，紛紛拍片為Bridger送上支持和鼓勵，當中包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）更承諾會在Bridger Walker下一個生日送上禮物。而「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）則大方邀請Bridger Walker去到《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的片場睇佢哋拍戲。



Bridger Walker被咬到要縫逾90針，Anne Hathaway看到後分享了故事，更幫他TAG了復仇者們。（「annehathaway」圖片）

當時湯賀蘭跟Bridger視像聊天，湯賀蘭大讚：「你真的非常勇敢，我們為你感到驕傲，你的妹妹非常幸運因她擁有你。」後來湯賀蘭更親自邀請Bridger可以去到《蜘蛛俠3》的拍攝片場睇佢哋拍戲：「你可成為我永遠的客人。」

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近日Bridger Walker的爸爸Robert Walker，在個人IG上分享了Bridger Walker跟湯賀蘭的合照以及片場照，講到湯賀蘭兌現了他的承諾，並非常感謝湯賀蘭、湯賀蘭的弟弟Harry Holland、Zendaya以及Marvel和SONY的工作人員，令到囝囝可以夢想成真。

湯賀蘭兌現承諾邀請了Bridger Walker來到《蜘蛛俠：不戰無歸》的片場。（Robert Walker IG）

Robert Walker講到︰「當我初到片場時其實有點憂慮，直至見到大家才安心起來，完全忘記不了湯賀蘭和Zendaya來到時，對我的小孩有多親切，Zendaya即時跟我的小女兒聊天，更大讚她的指甲很好看，她不知道這麼簡單的舉動對我來說有多大意義，看着我的小女兒笑得滿懷自信。」

湯賀蘭的弟弟是Bridger Walker一家的一天導遊，Robert Walker大讚他為人紳士，完全在荷里活找不到有比他更好、更謙虛的年輕人。（Robert Walker IG）

及後Robert Walker更分享了一條影片，湯賀蘭攬着Bridger Walker吊着威吔向上飛，讓他親身感受一下被「蜘蛛俠」營救的滋味！為Zendaya作為替身，好讓湯賀蘭練習一下，雖然一飛起時Bridger Walker都感到有點驚，即時抱着湯賀蘭，不過相信這會成為他畢生難忘的回憶。

Bridger Walker還能體驗吊威吔，跟湯賀蘭一起「拍戲」。（Robert Walker IG）

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Bridger Walker面部變化：