2022觀眾票選最期待10大電影　Marvel佔四套《奇異博士2》即上榜

2021年即將過去，年尾仍有不少大片上映，當中包括Marvel Studios超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）、《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）、《皇家特工：第一任務》（The King's Man）等，當中《蜘蛛俠：不戰無歸》於27日以10億美金（約77.8億港元）登全球票房冠軍，僅以13日擊敗《長津湖》兼破紀錄！



蜘蛛俠穿上自製的新戰服，在洛克菲勒中心飛過。（《蜘蛛俠：不戰無歸》劇照）

《黑豹2》的主角目前仍有爭議。（《黑豹》劇照）

根據外媒《Fandango》綜合了過去數年的調查結果，以及最近對超過6000名觀眾進行調查，所得出觀眾最期待2022年上映的十大電影。

《黑豹》在2018年的最受期待電影調查中位列第二名，首名為《復仇者聯盟3：無限之戰》，《黑豹》在公映後成為歷史首部突破7億美金（約54億港元）北美票房的超級英雄作品，因此《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）可謂是2022年北美票房冠軍頭號種子，電影將於2022年11月11日上映。

《黑豹》續集《Black Panther: Wakanda Forever》將於2022年11月11日上映。（官方圖片）

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