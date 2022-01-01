355：諜影特攻｜謝茜嘉謝西婷范冰冰　組全女班最強跨國特工聯盟

農曆新年搶閘動作片《355：諜影特攻》（The 355）由全女班上陣，《變種特攻》（X-Men）監製西蒙金堡（Simon Kinberg）執導兼監製，五位實力女星《星際啟示錄》（Interstellar）謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）彭妮露古絲（Penélope Cruz）、《黑豹》（Black Panther）雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）、《驚天奪寶》（National Treasure）戴安古嘉（Diane Kruger）以及《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）范冰冰，化身精英特務，打得更肉緊、殺得更兇狠！
《355：諜影特攻》除了有一眾女特務外，還有《美國隊長》（Captain America）寒冬戰士施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）以及《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）艾格雷美斯（Édgar Ramirez），眾人一同鬥智鬥力，拆解世界危機。
《355：諜影特攻》講到足以毀滅世界的秘密武器落入跨國犯罪組織手中，CIA特工梅絲（謝茜嘉謝西婷 飾）必須聯同另外三名國際特務，以身犯險方可解除危機。然而，她們除了要對付擁有強大火力的敵人之外，還有一名神秘女子暗中監視她們的一舉一動，世界危機一觸即發，環球激戰巴黎、倫敦、柏林、摩洛哥、上海等地，打戲和槍戰連場，刺激感大增！
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