355：諜影特攻｜謝茜嘉謝西婷范冰冰　組全女班最強跨國特工聯盟

農曆新年搶閘動作片《355:諜影特攻》(The 355)由全女班上陣,《變種特攻》(X-Men)監製西蒙金堡(Simon Kinberg)執導兼監製,五位實力女星《星際啟示錄》(Interstellar)謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)、《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)彭妮露古絲(Penélope Cruz)、《黑豹》(Black Panther)雷碧達尼安高(Lupita Nyong'o)、《驚天奪寶》(National Treasure)戴安古嘉(Diane Kruger)以及《變種特攻:未來同盟戰》(X-Men: Days of Future Past)范冰冰,化身精英特務,打得更肉緊、殺得更兇狠!



《355:諜影特攻》由全女班上陣化身精英特務。(劇照)

《355:諜影特攻》除了有一眾女特務外,還有《美國隊長》(Captain America)寒冬戰士施巴斯坦史丹(Sebastian Stan)以及《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)艾格雷美斯(Édgar Ramirez),眾人一同鬥智鬥力,拆解世界危機。

施巴斯坦史丹加盟《355》。(劇照)

《355:諜影特攻》講到足以毀滅世界的秘密武器落入跨國犯罪組織手中,CIA特工梅絲(謝茜嘉謝西婷 飾)必須聯同另外三名國際特務,以身犯險方可解除危機。然而,她們除了要對付擁有強大火力的敵人之外,還有一名神秘女子暗中監視她們的一舉一動,世界危機一觸即發,環球激戰巴黎、倫敦、柏林、摩洛哥、上海等地,打戲和槍戰連場,刺激感大增!