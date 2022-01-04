逃獄兄弟2｜吳卓羲袁富華加盟　全部化身賭徒扮騎馬笑爆現場

由麥浩邦執導、譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）、張建聲等人主演，以香港監獄為題材的電影《逃獄兄弟》去年初上映時反應理想，投資方加碼用7位數字重新搭建監獄，火速開拍續集《逃獄兄弟2》，除了原班人馬四位逃獄兄弟及獄長黃德斌外，續集加入吳卓羲（Ron）以及袁富華（Ben）客串醫師一角，演出逃獄計劃的關鍵人物。
據知眾人的化學反應相當合拍，Ben哥與譚哥、Ron、阿聲及Adam於醫療室內齊齊化身賽馬賭徒，不停叫囂又做出騎馬、跳躍等動作大放笑彈。
今集將會講到譚哥、阿聲及Adam受到Ron威脅而被逼逃獄，當中關鍵需要爛賭醫師Ben哥協助，眾人睇準醫師弱點、加上賭精阿聲配合下，幾兄弟在醫療室陪醫師Ben哥賭馬，過程中五位演員要不停叫囂，落力嗌出心水馬匹，點知現場愈拍愈high，Ben哥撕彩票，幾個大男人不停擺出騎馬動作、不停爆肚！
譚哥回憶當日拍攝笑說：「Ben玩到好癲，我哋都玩得好開心，輪住爆肚笑，大家拍到唔捨得收工！」Adam則透露過程中大家要一齊做賽馬動作，說：「我們要不斷諗唔同方法令Ben哥飲到啲藥，但每一場馬都輸了，我們就不停想推佢飲，佢又唔飲，拍得好好笑！」
《逃獄兄弟》故事有緊張逃獄情節、又有刺激埋身打戲，當中更唔少得穿插笑料，承上集張繼聰為提醒自己孝順母親，在腳上紋「孝」變「考」，阿聰說：「今集會出獄嘅我，為提醒自己在獄中能平安過渡，全靠以和為貴，於是又係腳上添個紋身，不過同樣被紋錯字，但至於咩字，賣個關子，等大家入場笑。」《逃獄兄弟2》將於1月13日正式上畫。
+2
《倚天屠龍記》網民嫌林峯老 王晶親爆︰古天樂力薦他絕對適合355：諜影特攻｜謝茜嘉謝西婷范冰冰 組全女班最強跨國特工聯盟哈利波特重返霍格華茲｜外媒不滿冇靈魂人物JK羅琳 缺席原因曝光《狂野時速》狄維莊遜不滿雲迪素情緒勒索 堅決表明「唔會回歸」澤東30年｜大量《春光乍洩》張國榮未曝光畫面 為件衫呷梁朝偉醋2022觀眾票選最期待10大電影 Marvel佔四套《奇異博士2》即上榜鐵達尼號｜琦溫斯莉里安納度闊別3年重聚爆喊 「一輩子的朋友」千萬別抬頭｜諷刺手法呈真實荒謬生活 世界末日都比不上官商勾結【2021電影】十大精美首映飛 《梅艷芳》黑膠唱片封套最有回憶