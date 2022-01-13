【永恆族】8條刪減片段及幕後花絮出爐　更多角色互動內容曝光

由奧斯卡最佳導演得主趙婷執導的《永恆族》（Eternals）在去年11月初上映，可惜卻在網上評論網站「爛番茄」淪為Marvel電影宇宙首部爛片。電影今日登陸 Disney+，綜合外國傳媒報道，串流平台還會收錄4條刪減片段及4條幕後花絮。



《永恆族》由奧斯卡最佳導演得主趙婷執導。（《永恆族》劇照）

《永恆族》集合了多位重量級演員參演，其中包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、 Salma Hayek、馬東石、 Gemma Chan、理察麥登（Richard Madden）及 Kit Harington等。故事講述「天神族」的「審判者」亞彌聖從奧林匹亞星挑選10位擁有超能力的「永恆族」，派遣他們前往地球抵禦「變異族」的入侵。永恆族在這幾千年來一直幫助人類抵禦變異族入侵，然而他們從不干涉人類的發展或介入他們的戰爭。

Disney+有齊全部刪減片段讓影迷重溫。（Disney+網頁擷圖）

可是直到最後一批變異族在1521年被消滅後，永恆族內部對於是否繼續保護人類出現分歧，最終決定與人類不再往來，並等待亞彌聖將他們帶回母星。之後時間來到現在，「變異族」再次在人類世界出現，永恆族需要再次集合起來。

雖然電影片長157分鐘，但仍然有很多地方需要留在剪片室。隨著《永恆族》在 Disney+上線，而下月中亦開始發售藍光光碟及DVD光碟，粉絲可以重新了解被刪剪的場景及幕後花絮。

Harry Styles的Eros曾穿上在片頭出現的造型，或者原本有意安排他在電影開始就登場。（網上圖片）

第一條被刪剪的場景為「Gravity」，當時法斯托斯跟兒子Jack的對話。

+ 5

第二條被刪剪的場景為「Nostalgia」，提及復仇者聯盟及魁隆的重要訊息。

+ 4

第三條被刪剪的場景為「Movies」，在亞馬遜河的情節，見到有更多馬東石的畫面。

+ 3

第四條被刪剪的場景為「Small Talk」，仙碧在博物館與Dane Whitman的談話。

+ 10

相信最讓影迷關注的是第二條被刪剪片段「Nostalgia」，當時Makkari與仙碧在古城巴比倫外對談。當時後者見到人類的破壞，認為他們不值得獲救贖。雖然前者同樣表達了人類破壞歷史遺跡與文化，但她表示人類是擁有希望及毅力的物種。當時她以鐵甲奇俠為例子，他犧牲自己去擊敗魁隆，從而拯救女兒及復仇者聯盟。

Eros是永恆族，他是在泰坦星上10位永恆族其中一位。（網上圖片）

而導演趙婷也提到，魁隆的家鄉同樣也有10位永恆族：「 Eros是永恆族，他是在泰坦星上10位永恆族其中一位，就像地球上10位永恆族一樣。 Eros會對泰坦星的族群有甚麼影響，就像雅夕影響地球人一樣？這又如何影響魁隆呢？」相信《永恆族》續集的方向開始有些端倪，將會是探討更複雜的永恆族故事，或者就是魁隆的前傳電影。