王家衛簽22歲新人劉思博　為做演員激減10KG入行

澤東電影1月15日宣布新人演員劉思博正式加入公司，成為張震、張榕容、李宛妲的同門師弟，劉思博首部參演的陸劇《王牌部隊》正在熱播中，正式以演員的身份亮相。



澤東新人劉思博。（官方圖片）

澤東特地揀選了今天（15/1）劉思博22歲生日宣布，為他送上這份大厚禮。劉思博出生於重慶，現就讀於中央戲劇學院，從小熱衷表演的他為了進入夢想校園成為演員，減肥近10公斤。除了對表演的熱愛，他乾淨清澈的眼神極具特色，也正是這種與澤東氣質相契合的故事感促成了他加入澤東電影。

劉思博現在參演《王牌部隊》。（劉思博微博）

劉思博作為演員走進大眾視野的，是近期熱播的陸劇《王牌部隊》，他在劇中飾演軍區技偵局上尉侯箭，帥氣俊朗的外表出場就吸引了很多關注。為了能更專業的演繹出軍人的風範，劉思博從接到角色開始便下足功夫，他說：「飾演角色需要去掌握和瞭解相關知識、技能，而這些經歷會更豐富自己人生閱歷，也很享受。」