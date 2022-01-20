「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣孖奉俊昊拍科幻片　畢彼特公司有份製作

奧斯卡金像獎最佳導演奉俊昊將會為華納執導一部全新科幻片，而新任「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正在洽商擔任男主角。



奉俊昊將為華納執導科幻片。（Getty Images）

沉澱兩年後，奉俊昊似乎找到定下了自己下一部電影，據知情人士透露，奉俊昊正與「華納兄弟」（Warner Bros.）進行洽商，翻拍改編自Edward Ashton的新著作，即將發行的小說《Mickey 7》，而電影風格類似於《火星任務》（The Martian）和《鹽湖城校園事件》（Dark Matter）的混合版。

羅拔柏迪臣跟奉俊昊合作是個全新的組合。（《蝙蝠俠》劇照）

電影將會講到男子Mickey 7踏上了前往冰凍之地尼福爾海姆（Niflheim）的殖民之旅，他是個可任易犧牲的消耗品，專門受雇去做一些高風險的任務，所以當出現過於危險甚至是自殺任務時，都會由他出動，而他死後會以克隆體（Cloning）即複製人的方式重生，並且能保留大部份的記憶。

畢彼特的娛樂公司Plan B有份製作該片（Getty Images）

在前後歷經整整六次的死亡後，Mickey 7終於明白了合約的條款，以及這個職位為何在他接手前一直是處於空缺的狀態。今次同樣地在他面對死亡後，將會回到任務基地，不過發現一個全新的複雜人Mickey 正佔據了自己的位置，因此Mickey 7決定反抗。

有指尼福爾海姆（Niflheim）在北歐神話中稱之為「霧之國」（Mist-home），是個終年充滿濃霧，寒冷的地區。尼福爾海姆又被稱為海姆冥界（Helheim），意思就是「海拉的家」（Home of Hel）即是「地獄」。死亡之國只有亡者的靈魂才會來到這裡，至於尼福爾海姆與海姆冥界的分別則是模糊不清的。

奉俊昊的改編作品一向都自己的風格。（AP Photo）

但去到電影版本有多少改動則是未知之數，有機會不跟足小說原著，因為劇本交由奉俊昊來編寫，而根據他過往改編作品的經歷，相信會有明顯的差異。

奉俊昊將會與旗下的製片公司Offscreen、來自Kate Street Picture公司的崔鬥虎（音譯）以及荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）的Plan B娛樂公司共同擔任電影的監製。