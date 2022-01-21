《尚氣》影帝梁朝偉揚威國際奪Gold House男配　電影橫掃4大獎項

日前外國Gold House聯同Coalition of Asian Pacifics公布了第二屆的得獎名單，當中香港代表，影帝級人馬梁朝偉憑《尚氣與十環幫傳奇》奪得最佳男配角！
今日（21/1）Gold House和亞太娛樂聯盟公佈了他們的第二個年度金榜，表彰傑出電影作品。當中《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）成為大贏家，該片勇奪最佳影片、最佳導演（Destin Daniel Cretton）、最佳男配角（梁朝偉）以及最佳女配角（Awkwafina）。
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對此CAPE 執行董事 Michelle K. Sugihara提及︰「希望該榜可促使選民在決定獎項時，考慮認可的亞洲電影。」而Gold House的執行董事Jeremy Tran同樣講到︰「我們需要幫助更有藝術價值的作品脫穎而出，該榜由荷里活的亞洲頂級領導人和創作人投票選出，旨在慶祝在電影業上取得傑出成就，並鼓勵選民多多考慮該榜。」
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