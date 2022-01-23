「邦女郎」Ana de Armas戲份遭全刪　影迷不滿預告欺詐怒告發行商

由奧斯卡金像導演Danny Boyle執導、Himesh Patel及Lily James主演的《緣來自昨天》（Yesterday），電影早在2019年全球上映，雖然褒貶評價不一，但卻成功獲得約1.4億美元全球票房。沒想到在兩年多後，有影迷向電影發行商環球影業（Universal Studios）提出訴訟，指發行商把「邦女郎」Ana de Armas的演出放在預告，但在串流平台觀看電影時，卻發現Ana de Armas的戲份遭全刪，因此入稟聯邦法院要求賠償。



《緣來自昨天》由Danny Boyle執導，並由Himesh Patel（圖）及Lily James主演。（《緣來自昨天》劇照）

《緣來自昨天》以一位鬱鬱不得志的唱作歌手Jack Malik為中心，講述因為一次大規模停電後，他是世界唯一一位還記得「披頭四」（The Beatles）音樂的人，因此他憑「披頭四」的樂曲而成名。當時Ana de Armas亦曾經在預告登場，是Jack Malik的戀人之一，並角色名字為Roxanne，當時Jack Malik「即興演出」披頭四的樂曲《Something》，可是最終Ana de Armas的戲份遭全部刪走。

《緣來自昨天》以一位鬱鬱不得志的唱作歌手Jack Malik為中心。（《緣來自昨天》劇照）

然而據《Variety》報道，有兩位影迷在觀看《緣來自昨天》的預告時，發現Ana de Armas亦有出現，因此花費3.99美元在串流平台Amazon Prime上觀看這部作品。然而當他觀看完整部電影後才發現，Ana de Armas在正片沒有出現。

兩位Ana de Armas的粉絲憤而提告發行商環球影業，提起了500萬美元的集體訴訟，為所有受影響的消費者爭取合理的賠償：「由於《緣來自昨天》的預告向消費者承諾了Ana de Armas是有份參演，但最後卻沒有見到任何她的戲份，因此這些消費者並沒有得到任何租借或購買的價值。」

Lily James是電影女主角，她飾演Jack Malik的戀人Ellie Appleton。（《緣來自昨天》劇照）

其實電影監製兼編劇Richard Curtis曾在2019年接受《CinemaBlend》訪問時解釋過刪走Ana de Armas戲份的原因，他表示觀眾不會喜歡看到男主角Jack Malik移情別戀，離開女主角Lily James飾演的Ellie Appleton：「那是非常痛苦的決定（刪走Ana de Armas的戲份），因為她演出非常出色，真的是散發光芒。」