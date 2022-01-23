蝙蝠俠│羅拔柏迪臣自爆穿呢版造型試鏡　又焗又難用：如一場噩夢

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴（Paul Dano）等主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在今年3月上映。然而在不劇透下為電影宣傳，羅拔柏迪臣在接受傳媒訪問時，只好聊到一些與電影沒有關係的事。
據日本傳媒《Eiga》早前報道，羅拔柏迪臣竟然是穿上佐治古尼（George Clooney）在《蝙蝠俠與羅賓》（Batman and Robin）時所穿的蝙蝠俠戰袍試鏡。羅拔柏迪臣表示：「我認為（試鏡）是佐治古尼的，但我穿的是原版。這件衫看起來很酷，但感覺就像一場噩夢。」
他續解釋稱：「我完全不能動，一直在出汗，我擔心我穿上這件衫後就不能做點甚麼。我的戰服不只很酷，而且設計得非常好。即使我在拍動作戲，涉大量的動作場口時，我也可以移動。」
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