新版《蝙蝠俠》試映會爆新版小丑人選　網民大讚拍得住希夫烈格

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴（Paul Dano）等主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在明年3月上映，近日有外媒指出，華納兄弟已經為電影舉行試映，有指試映會提供兩個版本讓觀眾欣賞，其中一個驚現「小丑」（Joker）！



羅拔柏迪臣及Zoë Kravitz主演的《蝙蝠俠》將在明年3月上映。（《蝙蝠俠》劇照）

據《The Hollywood Reporter》的「Heat Vision」電子報報道，由Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》已經舉行試映，有指華納兄弟提供兩個版本讓觀眾欣賞，其中一個版本將完全刪去其中一個演員的戲份，而另外一個版本則保留了這演員的演出，有指華納已經確定了明年上映的版本。

今集的反派將集中在保羅丹奴飾演的謎語人身上。（《蝙蝠俠》劇照）

據了解，《永恆族》（Eternals）男星Barry Keoghan在新版《蝙蝠俠》的角色是葛咸城警員Stanley Merkel，然而有指他其實還有另一個身份，皆因當時演員的哥哥Eric Keoghan曾在社交平台確認其弟弟將在新版《蝙蝠俠》飾演「小丑」，當時他寫道：「我的弟弟終於在《蝙蝠俠》飾演小丑，這是非常不真實的。」，之後他刪走了這則貼文。

哥連法路曾指出企鵝人今集的戲份僅得9分鐘。（《蝙蝠俠》劇照）

由於華納兄弟上星期已經完成《蝙蝠俠》的試映，於是有外媒估算，刪除版本的演員有機會就是早前傳出飾演「小丑」的《永恆族》（Eternals）男星Barry Keoghan，皆因今集的故事將集中在謎語人身上，而之後的反派還有企鵝人。雖然目前官方未有確認有關說法，但許多網民率先表態支持Barry Keoghan成為小丑，認為他可以媲美希夫烈格（Heath Ledger），皆因他的形象略為陰森及蠱惑，難怪有粉絲甚至以Barry Keoghan的樣貌開始製成小丑。