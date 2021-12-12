新版《蝙蝠俠》試映會爆新版小丑人選　網民大讚拍得住希夫烈格

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴（Paul Dano）等主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在明年3月上映，近日有外媒指出，華納兄弟已經為電影舉行試映，有指試映會提供兩個版本讓觀眾欣賞，其中一個驚現「小丑」（Joker）！
據《The Hollywood Reporter》的「Heat Vision」電子報報道，由Matt Reeves執導的新版《蝙蝠俠》已經舉行試映，有指華納兄弟提供兩個版本讓觀眾欣賞，其中一個版本將完全刪去其中一個演員的戲份，而另外一個版本則保留了這演員的演出，有指華納已經確定了明年上映的版本。
據了解，《永恆族》（Eternals）男星Barry Keoghan在新版《蝙蝠俠》的角色是葛咸城警員Stanley Merkel，然而有指他其實還有另一個身份，皆因當時演員的哥哥Eric Keoghan曾在社交平台確認其弟弟將在新版《蝙蝠俠》飾演「小丑」，當時他寫道：「我的弟弟終於在《蝙蝠俠》飾演小丑，這是非常不真實的。」，之後他刪走了這則貼文。
由於華納兄弟上星期已經完成《蝙蝠俠》的試映，於是有外媒估算，刪除版本的演員有機會就是早前傳出飾演「小丑」的《永恆族》（Eternals）男星Barry Keoghan，皆因今集的故事將集中在謎語人身上，而之後的反派還有企鵝人。雖然目前官方未有確認有關說法，但許多網民率先表態支持Barry Keoghan成為小丑，認為他可以媲美希夫烈格（Heath Ledger），皆因他的形象略為陰森及蠱惑，難怪有粉絲甚至以Barry Keoghan的樣貌開始製成小丑。
Marvel押後多套超級英雄片 網民嘲︰睇完《蝙蝠俠》好大壓力？DC Fandome公開《蝙蝠俠》第二條預告 一文睇清15個重要時刻第二屆DCEU大量新片預告放送 《蝙蝠俠》全新劇照告別黑夜《Oppenheimer》路蘭新片2023年上映 《蝙蝠俠》稻草人終擔正盤點蝙蝠俠5件不為人知的秘聞 18禁「錯版」露械照變全球限量版尚氣｜觀眾評分超越《蝙蝠俠—黑夜騎士》 創超級英雄片紀錄《復仇殺姬》Maggie Q單挑初代蝙蝠俠 「水銀人」驚喜現身湊熱鬧丹尼爾基克1億美元拍《神探白朗2》 羅拔柏迪臣極低片酬演蝙蝠俠【蝙蝠俠】「企鵝人」哥連法路率先劇透 自爆「僅得9分鐘戲份」「蝙蝠俠」韋基馬出自傳紀錄片 自爆患喉癌致失聲靠機器說話