《蝙蝠俠》新預告貓女再度現身　羅拔柏迪臣進化成躁狂Batman

重啟的《蝙蝠俠》（Batman）電影系列，由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，原定2021年6月上畫，但受疫情影響延至2022年。今日（28/12）凌晨華納電影釋出第二條預告，並公布正式上畫日3月4日。預告會見到素兒卡維斯（Zoe Kravitz）扮演的貓女亮相，而這對怨家來到全新系列，一樣愛得相愛相殺。

故事以蝙蝠俠「執勤」第二年的身份困擾開始。（《蝙蝠俠》預告截圖）

2022年版本的《蝙蝠俠》（The Batman），由《猿人爭霸戰：猩凶崛起》（Dawn of the Planet of the Apes, 2014）導演麥特李維斯（Matt Reeves）執導，首預告推出，其暗黑氛圍仍令這個被重拍多次的角色，獲得無限新鮮感，而且今集率先現身的歹角有謎語人及企鵝人亦令人期待。

羅拔柏迪臣的演出，極似有精神問題。（《蝙蝠俠》預告截圖）

《蝙蝠俠》故事的起點頗為有趣，並非純粹的英雄源起故事，而是講到羅拔柏迪臣飾演的布魯斯韋恩，化身為蝙蝠俠第二年，但鑑於日間做有錢人，晚間是儆惡懲奸的英雄，身份認同令他長期深受失眠困擾，因此在電影中會出現帶點躁狂及失控的情況。直至連環殺手「謎語人」在葛咸市出現，幾經調查後蝙蝠俠發現案情涉及家族貪腐案，深受打擊。而一位向來對他虎視眈眈的貓女（Catwoman）出現，二人又愛又恨，但決定組成臨時夥伴，剷除謎語人。

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飾演貓女的素兒卡維斯，表面是夜店員工，但同時也是小偷，亦一直在尋找自己失蹤的朋友。雖是鼠竊之輩，但跟蝙蝠俠一樣渴望保護弱者，二人有共同處。當接到該角色後，素兒卡維斯也坦言要搞清楚自己究竟是什麼樣的人。「我認為她還有很多成長空間，我們也正看著她逐漸成為一名蛇蠍美人。」由於角色有大量動作戲，素兒卡維斯特地去研究貓科動物的步姿及動靜。「我有看了貓和獅子怎麼打鬥。我們也討論過，當你身材跟我一樣，蝙蝠俠又比我強壯許多時，究竟哪些動作才有機會匹敵。」最終貓女一角的動作，以速度和變幻莫測為主。「我們使出了一些相當有趣的地上動作，又納入各式各樣的武術，以及一種像是跳舞的貓科動作。」

飾演貓女的素兒卡維斯，動靜注入貓的特性，令自己演得更投入。（《蝙蝠俠》預告截圖）

謎語人遺下的線索，每每引人入勝。

該片是系列的首集，亦成為DC共享宇宙的起點，而電影中由哥連費路（Colin Farrell）飾演的反派「企鵝人」（Penguin），更會出現在衍生影集中，實利跟MARVEL再次正面交鋒。