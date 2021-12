《蝙蝠俠》新預告貓女再度現身　羅拔柏迪臣進化成躁狂Batman

重啟的《蝙蝠俠》(Batman)電影系列,由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演,原定2021年6月上畫,但受疫情影響延至2022年。今日(28/12)凌晨華納電影釋出第二條預告,並公布正式上畫日3月4日。預告會見到素兒卡維斯(Zoe Kravitz)扮演的貓女亮相,而這對怨家來到全新系列,一樣愛得相愛相殺。

故事以蝙蝠俠「執勤」第二年的身份困擾開始。(《蝙蝠俠》預告截圖)

2022年版本的《蝙蝠俠》(The Batman),由《猿人爭霸戰:猩凶崛起》(Dawn of the Planet of the Apes, 2014)導演麥特李維斯(Matt Reeves)執導,首預告推出,其暗黑氛圍仍令這個被重拍多次的角色,獲得無限新鮮感,而且今集率先現身的歹角有謎語人及企鵝人亦令人期待。

羅拔柏迪臣的演出,極似有精神問題。(《蝙蝠俠》預告截圖)

《蝙蝠俠》故事的起點頗為有趣,並非純粹的英雄源起故事,而是講到羅拔柏迪臣飾演的布魯斯韋恩,化身為蝙蝠俠第二年,但鑑於日間做有錢人,晚間是儆惡懲奸的英雄,身份認同令他長期深受失眠困擾,因此在電影中會出現帶點躁狂及失控的情況。直至連環殺手「謎語人」在葛咸市出現,幾經調查後蝙蝠俠發現案情涉及家族貪腐案,深受打擊。而一位向來對他虎視眈眈的貓女(Catwoman)出現,二人又愛又恨,但決定組成臨時夥伴,剷除謎語人。

飾演貓女的素兒卡維斯,表面是夜店員工,但同時也是小偷,亦一直在尋找自己失蹤的朋友。雖是鼠竊之輩,但跟蝙蝠俠一樣渴望保護弱者,二人有共同處。當接到該角色後,素兒卡維斯也坦言要搞清楚自己究竟是什麼樣的人。「我認為她還有很多成長空間,我們也正看著她逐漸成為一名蛇蠍美人。」由於角色有大量動作戲,素兒卡維斯特地去研究貓科動物的步姿及動靜。「我有看了貓和獅子怎麼打鬥。我們也討論過,當你身材跟我一樣,蝙蝠俠又比我強壯許多時,究竟哪些動作才有機會匹敵。」最終貓女一角的動作,以速度和變幻莫測為主。「我們使出了一些相當有趣的地上動作,又納入各式各樣的武術,以及一種像是跳舞的貓科動作。」

飾演貓女的素兒卡維斯,動靜注入貓的特性,令自己演得更投入。(《蝙蝠俠》預告截圖)

謎語人遺下的線索,每每引人入勝。

該片是系列的首集,亦成為DC共享宇宙的起點,而電影中由哥連費路(Colin Farrell)飾演的反派「企鵝人」(Penguin),更會出現在衍生影集中,實利跟MARVEL再次正面交鋒。