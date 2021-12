【蝙蝠俠】預告暗藏「謎語人」謎題　粉絲破解獲蝙蝠俠重要線索

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)、素兒卡維斯(Zoë Kravitz)、保羅丹奴(Paul Dano)及哥連法路(Colin Farrell)等主演的《蝙蝠俠》(The Batman)將在明年3月4日正式在香港上映。日前電影公開了全新預告,更多關於「貓女」的片段出爐。沒想到,今集主要反派「謎語人」都不甘示弱,開設網站跟粉絲互動。



羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將在明年3月4日在香港上映。(《蝙蝠俠》劇照)

據了解,這個「謎語人」網站相信是華納兄弟最新的宣傳品,粉絲可以從中破解「謎語人」留下來的線索。在Matt Reeves執導的《蝙蝠俠》,葛咸城活在「謎語人」的恐怖襲擊的陰霾之中,這引起羅拔柏迪臣飾演的蝙蝠俠關注,他必須解開「謎語人」留下來的線索,並從中揭開他的陰謀。眼利的觀眾在最新的《蝙蝠俠》預告中,發現了「謎語人」的秘密代碼,當時這段文字被解讀為「You are el rata alada」,而「El rata alada」是西班牙語,解作「有翅膀的老鼠」。

葛咸城活在「謎語人」的恐怖襲擊的陰霾之中。(《蝙蝠俠》劇照)

然而有粉絲大聲朗讀這句話時,「El」會變成「URL」,原來隱藏一個網站「URL:rataalada」,讓粉絲連接到蝙蝠俠的世界。當大家到達由「謎語人」所設的網站後,就會見到一系列問題,其中包括「What's black and blue and dead all over?」,答案是「Batman」、又有「Those who make me are likely to break me」,答案是「law」、又有「I can be easy or a dead end. Careful when you cross me」,其答案是「street」。

隱藏關於「謎語人」的網站。(網站擷圖)

當正確回答「謎語人」三條問題後,粉絲就可以從葛咸城警察局檔案中,獲得一幅以羅拔柏迪臣作為蝙蝠俠的素描。在獲得素描後,粉絲會被問是否需要去企鵝人的總部,如果回答「是」的話,粉絲會獲得一張圖,解釋為「Stay Vigilant」的警告字句。