62歲奧斯卡影后Emma Thompson　為新戲全裸上陣探討女性困境

曾憑《此情可問天》（Howards End）而成為第65屆奧斯卡影后，現年62歲的英國演技派女星Emma Thompson繼續為電影尋求突破，在新戲《Good Luck to You, Leo Grande》中挑戰正面全裸，電影在本月22日於辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）全球首映，電影獲得極高評價，在IMDb及爛番茄分別有7.8分及88%新鮮度的佳績。



Emma Thompson從影近40年，為新戲《Good Luck to You, Leo Grande》尋求新突破。（Getty Images）

《Good Luck to You, Leo Grande》由澳洲女導演Sophie Hyde執導，講述由Emma Thompson是一位退休的寡婦，為了尋找新的浪漫體驗，最終找來一位年輕的男性性工作者幫助她擺脫困境。導演要求Emma Thompson全裸演出，即使她從影近40年，都被全裸演出嚇一跳。她在接受《Entertainment Weekly》訪問時提到與Daryl McCormack（男主角）及Sophie Hyde（導演）一起全裸綵排，從而克服緊張的情緒。她還透露這是一項挑戰，但她必須克服這次挑戰。

Emma Thompson認為在銀幕上裸體是「極具挑戰性」，因為觀眾不習慣看到真實、未經修飾的身體在大銀幕上出現。（《Good Luck to You, Leo Grande》劇照）

她稱：「Sophie、Daryl和我一起全裸綵排，並談論我們的身體，談論我們與身體的關係，畫出來，討論我們認為困難的事情、我們喜歡的事情，又描寫彼此的身體。62歲全裸是非常有挑戰性，（我的角色）獨自站在鏡前，脫掉連衣裙。這世界對女性提出的可怕要求至今沒有任何改變，演藝世界也一樣。變瘦是跟以前一樣，實際上我認為在某些方面是更差的。」