《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)於20年前面世,觀眾與哈比人、精靈及巫師一同踏上冒險旅程,不單獲得極佳口碑,全球票房更高達8億7100萬美元(約67億9400萬港元)。

奧蘭度布林大方分享全裸照,見對面岸好多人,相信他們都飽覽了好風光。(IG圖片)

戲中飾演精靈弓箭手「Legolas」的英國男星奧蘭度布林(Orland Bloom),憑著出眾外型及好身手而俘虜萬千觀眾,令他人氣爆燈。昨日(16日)奧蘭度在社交網站分享嬉水照,一向不吝嗇展露身材的他,大方晒全裸照片,仲自行在屁股位置加上蜜桃公仔遮掩。影迷今年都在談論《魔戒首部曲》踏入20周年,難怪有網民留言指奧蘭多全裸「贈慶」。

奧蘭度布林當年憑「Legolas」一角爆紅。(劇照)

此外,《魔戒》劇集去年於紐西蘭完成第一季拍攝,並安排明年9月播出,近日有消息指劇組將移師英國拍攝,此舉引起大批粉絲不滿,認為轉地方就無法完美呈現「中土世界」的景觀,而紐西蘭當局亦對這個決定大感失望。