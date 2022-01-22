湯告魯斯《職業特工隊7、8》四度延期　最快都要2023年先有得睇！

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）及《職業特工隊8》（Mission: Impossible 8）今年未能跟影迷見面，事關21日電影公司派拉蒙（Paramount）宣布電影將延期至2023年與2024年才會上映，今次已是電影第四度改期，影迷或多或少都會感到失望。
官方宣布《職業特工隊7》從今年9月30日改至明年7月14日上畫，而《職業特工隊諜8》則由2023年7月7起改至2024 年6月28日北美上映，消息一出不少網友都叫苦連天。
事實上電影於2021年9月12日已宣布殺青，《職業特工隊7》在疫情下拍攝歷時一年多時間，過程困難重重，曾幾度因劇組人員確診被被迫停工，後來更引發出湯告魯斯在片場鬧爆不遵守防疫的工作人員一事。
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