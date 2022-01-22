阿諾舒華辛力加釀四車連環相撞　導致對方頭部大量出血受重創

美國影星兼加州前州長阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）於當地時間21日約下午五點，傳出在家中附近發生嚴重連環車禍，四車相撞事故，由阿諾舒華辛力加駕駛的GMC Yukon SUV更直接壓在紅色豐田（TOYOTA）Prius車頭之上，對方頭部大量出血，立即送往醫院。
據知當時紅色私家車司機正在轉右，突然就被阿諾舒華辛力加的SUV迎頭撞上，私家車安全氣袋彈出，不過私家車的女司機頭部大量出血，嚴重受傷，阿諾舒華辛力加在發生意外後都有落車了解狀況，而被撞女司機則坐在路旁等候救援。
車禍發生地跟阿諾舒華辛力加位於Brentwood的寓所距離只有800米，警方正調查事件，暫未有發出告票或拘捕任何人，案件亦不涉及醉駕或受藥物影響下駕駛。有警員指出車禍原因為是阿諾舒華辛力加在未到達左轉箭嘴的地方就轉左，釀成車禍，不過他本人就未有受傷。
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