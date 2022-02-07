《教父》50周年│原定推第四集連主角都有　計畫為何胎死腹中？

撰文：王誦賢
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由法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）執導，馬龍白蘭度（Marlon Brando）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演的《教父》（The Godfather），電影在1972年上映，不經不覺已經踏入50周年，而《教父》三部曲可謂創造出無數經典。然而原來當初差點推出了《教父》第四集，連部份角色人選都決定好。可是萬事具備之際，靈魂人物原著小說作家兼電影編劇之一的Mario Puzo突然離離世，整個計畫被迫終止。

《教父》第一集在1972年上映，由馬龍白蘭度、阿爾柏仙奴、James Caan及John Cazale等主演。（《教父》劇照）

《教父第三集》（The Godfather Part III）在1990年12月底上映，電影同樣由哥普拉執導，他也聯同原著小說作家Mario Puzo一齊擔任編劇，而電影由阿爾柏仙奴、Andy García、Diane Keaton及Talia Shire等主演。雖然第三集的評價不及前兩集，但同樣獲得不俗的票房成績，約1.4億美元收入。票房叫好，但評價回落，這讓導演哥普拉耿耿於懷，於是讓他有意推出第四集，目的就是為了挽救這系列的評價。

《教父第三集》在1990年12月底上映，由阿爾柏仙奴、Andy García（圖）、Diane Keaton及Talia Shire等主演。（《教父第三集》劇照）

綜合外媒消息，當時導演哥普拉決定以Andy García的角色Vincent Corleone為主軸，並探討他的父親Sonny Corleone的事蹟，而後者的角色由James Caan飾演，他曾憑該角色獲提名奧斯卡最佳男配角獎及金球獎最佳電影男配角，所以第四集的故事結構與《教父續集》（The Godfather Part II）非常相似，皆因當時故事一方面描述Michael Corleone，另一方面也描述他的父親Vito Corleone。前者當時由阿爾柏仙奴飾演；而後者的年輕版則改由羅拔迪尼路（Robert De Niro）飾演。

阿爾柏仙奴參演了三部《教父》作品。（《教父第三集》劇照）

據了解，第四集原定續由哥普拉執導，多個重要角色亦一併回歸，其中包括Andy García、羅拔迪尼路、Talia Shire及Robert Duvall等。除了原有班底外，有指哥普拉有意找來里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演年輕版Sonny Corleone。就好像馬龍白蘭度飾演Vito Corleone，而年輕版則由羅拔迪尼路飾演。

羅拔迪尼路在《教父續集》飾演年輕版Vito Corleone，此角色在《教父》時由馬龍白蘭度飾演。（《教父續集》劇照）

不幸的是，《教父》系列的靈魂人物，原著小說作家兼電影編劇之一的Mario Puzo在1999年7月2日因心臟衰竭猝死於紐約家中。由於沒有了原著小說作家的協助，導演哥普拉的1997年電影《造雨人》（The Rainmaker）雖然獲不少好評，但票房成績滑鐵盧。在此之後，哥普拉在之後的十年都沒有拍過一部電影。而哥普拉在90年代後期還捲入一系列官司，在沒有了兩位靈魂人物的支撐下，《教父》第四集的計畫亦隨即崩潰。

據了解，第四部《教父》電影將以Andy García的角色Vincent Corleone為主軸。（《教父第三集》劇照）

其實在2020年12月時，擔任《教父》電影系列的發行商兼製片商的派拉蒙（Paramount）曾表示，如果找到適合的故事，第四部《教父》電影「仍然是有可能」，但導演之職就未必是三部曲的導演哥普拉擔任，皆因目前哥普拉年屆82歲。

第四部《教父》電影最後因為原著小說作家Mario Puzo離世，而導演哥普拉當時又遇上官司等問題，最終計畫胎死腹中。（《教父第三集》劇照）
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