盤點十位成人片明星成功「從良」　兩色情演員亮相18禁劇搶盡風頭

HBO劇集《高校十八禁》（Euphoria）的多位演員人氣高企，其中包括Zendaya、Sydney Sweeney、Hunter Schafer及Alexa Demie等，然而除了多位主要演員，在第二季登場的兩位成人電影女星同樣搶盡風頭。除了認識這兩位由成人影圈殺入主流影圈的女星外，過往亦曾有不少成人電影演員成功「從良」，更有人贏得奧斯卡獎，認真威水。



HBO劇集《Euphoria》的多位演員人氣高企，特別是Zendaya（右）。（《Euphoria》劇照）

HBO劇集《Euphoria》自2019年播映以來，雖然口碑不錯，但這部以青少年為題材的劇集卻有大量十八禁場面，如強姦、吸毒及裸露，自然惹起外界不滿。雖然引起外界不滿，但當時一眾主創及演員都沒有理會，繼續加推第二季。新一季剛在今年1月首播，而近日更宣布將推出第三季。

24歲的Chloe Cherry在《Euphoria》第二季亮相。（《Euphoria》劇照）

在HBO劇集《Euphoria》第二季亮相的這兩位成人電影女星是24歲的Chloe Cherry及29歲的Jessie Andrews。據了解，前者仍然活躍於成人影圈；至於後者在2015年已經退出，如今已經成為珠寶設計師，她的Bagatiba系列獲不少名人喜愛。另外，Jessie Andrews還推出泳裝品牌Basic Swim、服裝品牌Jeu Illimité及肌膚保養品牌Petiue，經營4個品牌的她是一位企業家。

Chloe Cherry在劇中亦有半裸演出。（《Euphoria》劇照）

除了4個品牌外，Jessie Andrews還成立了藝術中心1201 B STUDIOS及慈善閃避球協會Dodge & Donate。而她早在亮相HBO劇集《Euphoria》第二季前，Jessie Andrews亦曾參演2017年電影《炎夏之夜》（Hot Summer Nights），這作品由添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及Maika Monroe主演。

Jessie Andrews在亮相HBO劇集《Euphoria》第二季前，曾參演2017年電影《炎夏之夜》。（《炎夏之夜》影片擷圖）

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然而除了這兩位演員外，還有8位曾經在成人影圈打滾的演員，最後成功「從良」，甚至有演員摘下奧斯卡影后寶座。點擊下圖即睇成人電影演員成功「從良」例子！！！