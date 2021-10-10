生化危機│盤點系列15位女角色　美娜祖華維茲憑「Alice」紅遍全球

由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）主演的《生化危機》（Resident Evil）系列電影是改編自「卡普空」的同名恐怖遊戲，首集電影《生化危機之變種生還者》（Resident Evil）在2002年推出後全球票房成績亮麗，於是電影公司順勢推出五部續集，而最終章《生化危機：終極屍殺》（Resident Evil: The Final Chapter）在2017年上映，最終整個系列在成本約3億美元下，合共收近13億美元全球票房，認真厲害，而當年美娜祖華維茲也因為在這系列電影中飾演「Alice」而紅遍全球。除了她好之外外，大家記得還有誰人參演呢？



美娜祖華維茲因在《生化危機》系列飾演「Alice」而成名。（《生化危機》劇照）

《生化危機》由美娜祖華維茲的現任丈夫Paul Anderson執導，當年兩人未正式成為夫妻。直到開拍第四集《生化危機3D：戰神再生》（Resident Evil: Afterlife）前，即在2009年8月22日，兩人才正式結為夫婦。然而美娜祖華維茲早在2007年11月3日誕下兩人的首個孩子，她就是曾經在《生化危機：終極屍殺》飾演童年版「Alice」及在《黑寡婦》（Black Widow）中飾演Natasha Romanoff童年版的Ever Anderson。

相信「Alice」是美娜祖華維茲其中一個經典角色。（《生化危機》劇照）

雖然《生化危機》系列電影全球大賣，但卻屢遭粉絲狠評，在爛番茄獲得最高分的一集就是最終章的《生化危機：終極屍殺》，但新鮮度都僅得37%，是一個不合格的分數；而最差的一集則是2004年上映的第二集《生化危機之殲滅生還者》（Resident Evil: Apocalypse），爛番茄的新鮮度僅得37%，還被《時代雜誌》評選為史上十大電子遊戲改編爛片，但全球票房卻不跌反勝，錄得近1.3億美元收入。除了全球大賣外，其實電影曾邀請到多位著名演員加盟，其中包括當時已經獲得百花獎及金馬獎影后的李冰冰。

《生化危機》系列合共有6集，合共收近13億美元票房。（《生化危機》劇照）

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