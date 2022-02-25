28歲橋本甜歌童星出道轉型成網紅　再捲醜聞恐影響柴崎幸新作上映

現年28歲的橋本甜歌以童星出道，如今不但身兼演員及模特兒身分，由她主理的YouTube頻道「てんちむCH/ tenchim」亦非常成功。可是前年她因為在網上出售假豐胸療程而遭索償，欠下巨款的她要在六本木陪酒兼跳艷舞還債。近日她客串由柴崎幸主演的改編漫畫真人版電影《×××HOLiC》公開多張角色劇照，電影將在4月底在日本上映。豈料她近日又再次捲入醜聞，有指她曾參與違法麻雀賭博。



現年28歲的橋本甜歌以童星出道，除了是演員及模特兒外，還主理一個擁有167萬粉絲的YouTube頻道。（橋本甜歌 Instagram 圖片）

橋本甜歌在1993年11月19日在中國北京出生，父親是日本人，而母親是中國人。她在兩歲的時候回到日本，她在小學一年級是已經開始演藝活動，並在2004年，當時小學五年級的她參演了NHK教育頻道的節目《天才兒童MAX》而走紅，當時日本傳媒稱她是「有魅力的小學生」。

28歲的橋本甜歌以童星出道，她在小學一年級是已經開始演藝活動。（網上圖片）

可是橋本甜歌同樣出現童星的通病，她曾爆出有吸食大麻、跟密友網紅鬧翻及「豐胸詐欺案」等醜聞，她亦因為這宗詐欺案而欠下巨款。然而她沒有逃避，除了繼續營運其YouTube頻道外，更去六本木及銀座的酒吧陪酒及陪跳艷舞還債。直到2021年4月30日，她在其YouTube頻道拍片表示已經清還99%的欠債，餘下1%的人（約250人）需要透過電郵確認，並承諾會盡快處理。

前年的「豐胸詐欺案」讓橋本甜歌的事業差點跌落谷底。（橋本甜歌YouTube影片擷圖）

橋本甜歌在4月即將有新戲《×××HOLiC》在日本上映，電影由日本女導演兼攝影師蜷川實花執導，神木隆之介及柴崎幸聯合主演，其他演員還包括松村北斗、玉城蒂娜、吉岡里帆及DAOKO等。如果她曾參與違法麻雀賭博為事實，未知會否影響電影上映安排。

橋本甜歌在4月即將有新戲《×××HOLiC》在日本上映。（橋本甜歌 Instagram 圖片）

然而說起電影，不得不提她在2014年推出的，同樣改編漫畫的真人版電影《最近，妹妹的樣子有點怪？》（最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。）。當時19歲的她與24歲的繭共同挑戰全裸演出。之後出版社還順勢幫兩人推出DVD及全裸寫真集。由日本攝影大師青山裕企與AV導演伊基公袁聯合執導。

橋本甜歌在19歲時拍下《最近，妹妹的樣子有點怪？》，挑戰全裸18禁演出。（《最近，妹妹的樣子有點怪？》劇照）