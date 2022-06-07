連詩雅《喜愛夜蒲》奠定女神地位　《野狼與瑪莉》超性感演出突破

陳家樂與連詩雅（Shiga）靜靜地發展地下情2年，今日（7/6）傳出求婚成功，結束地下情發展，正式步入人生另一階段。現年33歲的連詩雅，在電影發展上向來搏到盡，曾經憑《喜愛夜蒲》（2011）的性感演出，獲提名第三十一屆香港電影金像獎「最佳新人獎」。不過講到激烈，點都不及2015年，Shiga拍下改編自香港知名漫畫家鄭健和的《野狼與瑪莉》，戲中她的性感和意識大膽程度，有過之而無不及。

連詩雅在戲中的冶艷眼神，相當誘人。（《野狼與瑪莉》劇照）

宅男漫畫家的幻想，少不了床戲的部分。（影片擷圖）

連詩雅在《野狼與瑪莉》中，飾演一名宅男漫畫家（張睿家 飾）的幻想女神，由於是幻想，所以會有極多性感演出，當中包括連詩雅在餐廳當中除Bra換上大露背裝、塞胸墊、被摸胸、半裸上身跟戲中男演員身貼身、更有拍床戲的部分。不過數到最爆必定是她赤裸上身，趴在床上，一口一口去食台灣夜市搞笑名物，仿照男性生殖器官製作的「大雕燒」，這幕特寫更經常被瘋傳！

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連詩雅跟林建予被裸吊一幕，拍攝時連詩雅胸前只得黑布遮着。（影片擷圖）

「大雕燒」成手信熱選

有指連詩雅跟林建予被裸體吊着一幕，拍攝當日連詩雅表現專業，並無要求清場，只用黑布遮着前胸半裸上陣，監製和導演都大讚專業。不過最具話題都是連詩雅在戲中含食「大雕燒」一幕，意識大膽之餘，連詩雅更不怕影響形象，自言是抱着搞笑的心態去拍這幕戲。其不介意程度，更是煞科後，親自去夜市買了好幾件「大雕燒」作為手信送給同事，毫不尷尬。

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至於奠定女神地位之作《喜愛夜蒲》，連詩雅當年以性感小背心加底褲上鏡，以走純情女歌手路線的她，非常破格。在2020年10月27日，導演錢國偉證實因胰臟癌病逝，終年58歲。當日連詩雅亦有發文悼念這位恩師，寫著︰「第一次拍電影 第一次入圍金像獎新人獎 謝謝你相信我 畀機會我 感恩遇到你 一路好走」

在錢國偉逝世當日，連詩雅出Po多謝恩師支持。（網頁截圖）

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