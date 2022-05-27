楊紫瓊「熱狗手套」外國突爆紅！《奇異女俠》周邊產品全部賣斷貨
撰文：COOL潮流生活網
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《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）在美國西南偏南影展（SXSW）全球首映得到好評，正式上映後在外國知名影視網站「爛番茄」上更獲高達95%新鮮度的評分，被譽為是繼《蜘蛛俠：不戰無歸》之後最好的入座率。近日美國獨立娛樂公司A24亦因應熱潮，販售電影周邊產品包括「熱狗手套」、「自黏式大眼睛」等，全部產品更賣斷貨。
【圖輯】全部都賣斷貨！點圖放大看《奇異女俠玩救宇宙》有什麼周邊產品👇👇👇
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《奇異女俠玩救宇宙》熱狗手套象徵學會「擁抱周圍」的生活方式
此個周邊項目源自於 《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊在劇情中配戴的「熱狗手套」盡情探索周遭世界，A24亦將其單品形容為 “Together, life can be so delicious!”，意味著穿戴這個乳膠手套後便象徵著學會「擁抱周圍」的生活方式，就像各位在欣賞電影時的那般畫面。
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