楊紫瓊「熱狗手套」外國突爆紅！《奇異女俠》周邊產品全部賣斷貨

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)在美國西南偏南影展(SXSW)全球首映得到好評,正式上映後在外國知名影視網站「爛番茄」上更獲高達95%新鮮度的評分,被譽為是繼《蜘蛛俠:不戰無歸》之後最好的入座率。近日美國獨立娛樂公司A24亦因應熱潮,販售電影周邊產品包括「熱狗手套」、「自黏式大眼睛」等,全部產品更賣斷貨。



《奇異女俠玩救宇宙》熱狗手套象徵學會「擁抱周圍」的生活方式

此個周邊項目源自於 《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊在劇情中配戴的「熱狗手套」盡情探索周遭世界,A24亦將其單品形容為 “Together, life can be so delicious!”,意味著穿戴這個乳膠手套後便象徵著學會「擁抱周圍」的生活方式,就像各位在欣賞電影時的那般畫面。

