楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》無劇透影評！腦洞大開考驗你「悟性」

【奇異女俠玩救宇宙/影評/楊紫瓊】從上映以來就看到IG限時動態上正反兩極的評價,但是負面的評價不外乎都是看到「無聊」、「想睡」、「看不懂」、「爛片」但這些形容詞都不足以澆滅正面評價所引起我的好奇心,於是我找到時間就決定去一探究竟。



看完的當下,我真的沒辦法直接說它到底是好看還是不好看,但值得肯定的是,它成功的佔據了我的腦子到現在決定來寫一篇關於我看完的感想,我平均一個禮拜會看1~2部電影,而看的時候不外乎就是注意運鏡的節奏是不是順的,特效是不是足夠真實感,劇情想傳達的思想概念是不是夠清楚,角色的詮釋有沒有到位,通常只要一個部分特別普通,在我心中就會變成一部普通的電影。

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)用最短的字面來陳述就如同看到三個蜘蛛俠出現在同一個宇宙一樣的概念,只是人沒有過來,只有意識的共享,更簡單的來說,今天你選擇辭掉現在的工作,可能在另一個宇宙的你,選擇堅持了這份工作,而在這兩個宇宙的你從一個選擇的分裂,造就了往後不同的你。

台劇也有過類似的劇情,《荼蘼》楊丞琳飾演一個女性,選擇了結婚變成黃臉婆以及不結婚選擇去上海升遷工作的兩種截然不同的人生,這樣的劇時常有助於我們去思考得更全面,當下要做決定的時候,更會去想到每個決定可能帶來的後果,因此影響我們的決定。

《奇異女俠玩救宇宙》腦洞大開考驗觀眾悟性

編劇跟導演的腦洞大開,把多重宇宙敘述得更加多元,這部分是很大膽的嘗試,因為非常容易,直接被歸類成B級爛片,無喱頭、亂搞笑,等形容詞,這部分我並沒有這樣歸類,因為我自己就曾經在想,如果有一個宇宙,性愛變成像吃飯一樣的事情,飢渴需要肉體,如同肚子餓需要吃飯一樣,這樣的宇宙,是不是就一竿子可以打翻在這個宇宙充滿佔有慾、或是支持專情、一夫一妻的這些人們所定調的『愛情』?

標題會刻意打上無劇透,其實是吸引讀者來看,但事實上,根本很難劇透,因為這部電影沒有可以讓你劇透的可能性,畫面、劇情的緊湊全部都要靠進電影院一分一秒的觀賞才能感受,某個宇宙母女倆就只是兩顆石頭?這算劇透嗎?他就只是解釋了多重宇宙的概念而已,但中心思想要傳達的事情,依然要親自去看才會了解。

我比較佩服的是,我真的沒辦法定義這部電影是屬於什麼片,因為元素太過豐富、有武打、有親情、愛情、友情,有各種社會議題、有科幻、有懸疑、也有一點點恐怖的元素,劇本上多元,畫面上也是多元。上一秒你正在適應這個人的中心思想,下一秒多重宇宙的不同分身立即連接上打亂這個角色原本的中心思想,這部分會讓人有點失去耐性,只把看電影當成娛樂的觀眾可能很難接受,很難接受你想要傳達的概念其實不只一個。但如果你用更開放的心胸去看這部電影,你把你的人生寫照用多重宇宙的概念去連結這部電影,突然就變得很耐人尋味了。

如果你想要娛樂,單純想要看一部電影,那我可能不推薦你看這部。但如果你不只想要娛樂,你比較貪心,你還想要窺探編劇跟導演有很多想表現的概念,你想要看一部有意思的作品。那我100%推薦你去看,而且要是那種有精神的去看,不是深夜或是想睡覺的時候去看。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載,作者:Luke fornew,原文:媽的多重宇宙『無雷』觀後感】