《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊挑戰40+造型　呢1場感情原來用ZOOM拍

楊紫瓊在奇幻動作片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)展現許多不同的造型,至少有40個不同的造型,包含《臥虎藏龍》俞秀蓮、女明星、廚師、京劇演員等,甚至一天就換上10種不同的造型,也因此致敬不少電影,看一部抵百部片。



在打造女明星宇宙的造型時,兩位導演也努力研究王家衛電影,天馬行空塑造熱狗宇宙的時候,也讓楊紫瓊吃了不少苦頭,她還在社群曬出自己為戲戴「熱狗手套」過敏紅腫的照片。

除了楊紫瓊有千變萬化的造型,飾演女兒的Stephanie Hsu也有不少華麗的打扮,尤其當她化身為大反派「豬八土扒姬」(Jobu Tupaki)有粉紅貓王、貝果宇宙的女神、武俠、高爾夫球少女等千奇百怪的裝扮,參考不少韓流巨星的時尚風格,搭配Stephanie Hsu精湛的演技讓人看得目不轉睛,Stephanie Hsu接受外媒採訪時也樂得分享:「我非常喜歡貓王的服裝跟粉紅色的頭髮,跟皮帶上的豬!」關於豬八土扒姬(英文:Jobu Tupaki)這個名字的由來,Stephanie Hsu解答是導演關家永(Dan Kwan)在瀏覽嬰兒有趣名字的時候得到的靈感,也向《星球大戰》Chewbacca一角致敬。

《奇異女俠玩救宇宙》因為疫情嚴峻一度延宕,開拍時還邊拍攝邊剪輯,製作楊紫瓊跟關繼威坐在車上的對手戲份時,由於一個人在巴黎,另一個人在洛杉磯,只好透過ZOOM來拍攝,並找來「賭神」性感「骰后」西脇美智子擔任楊紫瓊的替身,連導演Daniel Scheinert都親自下海詮釋Jamie Lee Curtis那隻想抓走楊紫瓊的手,整個劇組相互合作完成這個不可能的任務,在38天內拍攝完畢。

Jamie Lee Curtis也為戲增肥並且弄醜自己,在接受外媒訪問的時候,她不只一次表示很開心跟楊紫瓊合作:「我學到很多,她是師傅,我是學生,她教我的不是出拳的力度,而是如何接拳,這是一種藝術。」感情好的兩人也很常在社群曬「戀人」照。

最令人驚豔的還有電影手繪海報,是由台裔美籍插畫家James Jean所繪製,他曾為Marvel跟DC等畫過漫畫封面,也為《銀翼殺手2049》(Blade Runner 2049)與《忘形水》(The Shape of Water)等電影海報操刀過,連BTS防彈少年團也相當喜歡他的畫風,並且與之聯名。

這次繪製《奇異女俠玩救宇宙》海報融入不少電影彩蛋,James Jean跟導演關家永同樣來自台灣的移民家庭,他相當理解那種文化跟自我探索中的分裂跟掙扎,關家永受訪也提到《奇異女俠玩救宇宙》就像一部自傳電影,因為當年全家移民紐約時,家裡也開了一家自助洗衣店,他長大後也很常回去那邊探望祖父。

