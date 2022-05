《奇異女俠玩救宇宙》彩蛋逐個數　楊紫瓊角色與《臥虎藏龍》有關

【奇異女俠玩救宇宙/彩蛋/楊紫瓊】楊紫瓊主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)可謂為今年彩蛋元素最豐富的電影,不僅每段戲幾乎都致敬不同經典佳作,包括《臥虎藏龍》、《花樣年華》以及《2001太空漫遊》(2001: A Space Odyssey),就連出品公司都大有玄機,讓影迷直呼過癮。



《奇異女俠玩救宇宙》的發行公司其中之一有Hotdog Hands LLC,剛好呼應劇中的熱狗手指,另一間發行公司則為Year of the Rat,也是致敬片中提及的《五星級大鼠》(Ratatouille)。

此外,楊紫瓊飾演的角色叫做「秀蓮」,與楊紫瓊在《臥虎藏龍》的角色同名;楊紫瓊、關繼威在其中一個化身大明星的宇宙,有在街角抽煙對話,場景、色調都致敬王家衛《花樣年華》,恰巧關繼威也在王家衛劇組待過,更具代表性。

除此之外,槍戰戲有如《22世紀殺人網絡》(The Matrix)、猩猩現身的上古世紀則是《2001太空漫遊》、打破木門而入則是致敬《閃靈》(The Shining),至於最為明顯的致敬,莫過於「秀蓮」在片中對著女兒大喊「我是妳老媽I'm your mother」,刻意讓人回憶起《星球大戰》(Star Wars)的經典橋段。

導演關家永、丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)都論及《奇異女俠玩救宇宙》原本是以父親為主角,但因為故事寫到後來,覺得老媽的角色更有趣才改以媽媽為主,提到父親的角色原型便是成龍,只可惜後來成龍未能演出,不過關繼威在一些動作戲的編排上,也照樣沿襲成龍,讓影迷直呼精彩。

