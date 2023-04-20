命案影評｜借玄學隱喻都市與宿命　禍根早種如何化解「心劫」？

你（妳）相信命運嗎？或許… 人生經歷到某一個階段的時候，漸漸開始相信命運的安排，有「因」必有「果」，生有時、終有時，只能面對，不能改寫，這… 不就是人生嗎？一直以「命運」和「宿命」作為電影命題的銀河映像，首次夥拍MakerVille合作攝製，游乃海和李春暉的合編，鄭保瑞最新執導的作品，融入不同的元素，呈現出具有個人風格的電影。《命案》揉合命運和玄學的命題，懸疑與驚慄的類型，寫下人性善惡的自我探討。



《命案》故事發生在雷雨交加的晚上，一心想幫鳳姐化解「死劫」的命理大師，卻因為一場的意外的發生，送錯外賣的茶餐廳少東、刺殺鳳姐的兇手、調查兇案的警察，因為「命運」的改變而走在一起。大師算到少東將會因為殺人而遭牢獄之災，而他亦害怕再陷入牢獄之災，於是便求大師改命，可是，本性難移，一切都是歸於上天早已安排的命運，天意弄人，大師又能否為少東化解這個劫呢？

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曾經為銀河映像執導電影《意外》和《車手》的鄭保瑞，相隔多年後再次執導銀河映像製作的電影，這個已經是十分期待的組合，繼前作《智齒》後，再次把都市和命運這兩個主要素材放在他最新執導的作品裡，既是展現出鄭保瑞的個人特色，也不失銀河映像電影的主題，兩者的揉合，再次擦出了很強烈的火花。

《命案》的主題十分清晰 — 命運／宿命，就如觀感的第一段所問到：大家相信命運嗎？這豈不是鄭保瑞和銀河映像的作品中，經常提及的題材及其中心思想嗎？影片中的所有人物，面對著過去的經歷，演變成今天命運的安排，命運可否改變嗎？改變了又如何呢？真的可以能夠走出人生的陰霾嗎？這大概就是《命案》想帶出的命題。

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一切皆是命，半點不由人。

《智齒》的末段，任凱跟王桃說斬哥已經原諒了她，她可以把過去的錯過釋懷，莫問這個「原諒」孰真孰假，對於王桃來說，是一種解脫、釋放；《命案》中，大師與少東的過去，禍根早已種下，為求生存，改變自己的命運，化解「心劫」，最後又能否把過去的錯失釋懷嗎？他們又能夠得到解脫嗎？刻下卻看到這兩部作品之間的一些微妙，兩者一併來看，互相之間的相輔相成，也許不會只是巧合吧。

無論在電影的劇本和舖排上，《命案》充滿著不少銀河映像的影子，從宿命、玄學、人生等不同的命題，加上作品中的黑色幽默，沉鬱格調，角色的設計及演員的演繹方式，不難地從細節裡，能夠找到一些銀河映像電影的元素，對於喜愛銀河映像電影的觀眾們，絕對是津津樂道，回味無窮。此外，片中所有的角色，除了首位被殺害的美美姐之外，其他角色並沒有加上名字，這個做法，似乎是想藉此來把戲劇代入於現實之中，反諷現實人性的本質。

再次夥拍鄭保瑞的林家棟，於《命案》中演出的命理大師，角色的設計具有豐富的層次感，性格的轉變，表現平穩，他的演出能夠突顯出人物的神髓，觀看電影時也不其然會被這角色漸漸地牽引著。首次演出銀河映像與鄭保瑞作品的楊樂文，他演出的少東性格比較陰沉，有別於過去演出的角色，雖然在演出上仍可有不少的改進，不過已經比之前的演出見有進步，而他跟林家棟多場的同場演出，人物之間的互相角力，彼此擦出不少的火花。

《命案》可謂是近年最具有銀河映像風格的電影，游乃海與李春暉的劇本，素材豐富，結合人宿命與玄學等命題，「命」與「案」的結合，「善」與「惡」的探索，懸疑與驚悚的類型，細節裡看到不少銀河映像的色彩，影片亦貫徹鄭保瑞的個人風格，層層推進的故事，明快與緊湊的節奏，結局收筆的反思，樂在於觀影其中。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​