金像獎2023紅地氈｜陳可辛攜17歲愛女陳是知出場　答問題勁怕醜

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，紅地氈環節現正進行中，陳可辛都有現身行紅地氈，更偕愛女陳是知（Jillian）登場，見Jillian撓住爸爸手臂，十足嫁女一樣，但就暫時未見媽媽吳君如。昨日剛過17歲生日的陳是知，以黑色西裝現身，被問到想爸爸媽媽與哪位男演員合作，她以眼神向陳可辛求救，只怕醜地說：「我唔知呀......」又表示自己喜歡Harry Styles。網民都大讚她亭亭玉立，笑容甜美。

17歲的陳是知挽住爸爸陳可辛手臂行紅地氈。