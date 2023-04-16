金像獎2023紅地氈｜陳可辛攜17歲愛女陳是知出場 答問題勁怕醜
撰文：鄧穎琪
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，紅地氈環節現正進行中，陳可辛都有現身行紅地氈，更偕愛女陳是知（Jillian）登場，見Jillian撓住爸爸手臂，十足嫁女一樣，但就暫時未見媽媽吳君如。昨日剛過17歲生日的陳是知，以黑色西裝現身，被問到想爸爸媽媽與哪位男演員合作，她以眼神向陳可辛求救，只怕醜地說：「我唔知呀......」又表示自己喜歡Harry Styles。網民都大讚她亭亭玉立，笑容甜美。
金像獎2023 入圍完整名單?
金像獎2023今日舉行，今年共有33部電影入圍，入圍完整名單詳情請看。當中《給十九歲的我》入圍三項大獎，而英華女校經過審慎考慮後，決定...詳情請看。而今年金像獎2023紅地氈，多位女星噴血型包括有林明禎透視露bra，多圖請看。
Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?
香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看。