金像獎2023紅地氈｜特刊印錯名　柳應廷冇所謂：個樣出現已好榮幸

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）舉行，《阿媽有咗第二個》的毛舜筠（Mo姐）、姜濤、柳應廷（阿Jer）一齊行紅地氈，並接受訪問。談到特刊封面扉頁海報印錯阿Jer的英文姓氏，由「Lau」錯寫成「Laui」，他大方表示冇所謂。



講到要演唱《風雨不改》，姜濤表示很緊張。（梁碧玲攝）

講到電影主題曲《風雨不改》入圍「最佳原創電影歌曲」，主唱的姜濤表示很開心。他說：「好開心，並入圍係一個好大嘅肯定，多謝支持呢套戲嘅每一個人，你哋一點一點嘅支持先有咁嘅成績。」今晚他將在金像獎獻唱這首歌，坦言非常緊張，阿Jer去年憑《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》首度入圍同一獎項，他以過來人身份分享經驗說：「我上年好似好鎮定，但音樂一響起，其實邊個都會緊張！」Mo姐則叫姜濤好好享受舞台。

《阿媽有咗第二個》的主演姜濤、毛舜筠（Mo姐）、柳應廷（阿Jer）一同受訪。（電視截圖）

Jer又透露花姐千叮萬囑記得幾緊張都要笑，要靚仔和保持皮膚狀態，講起入圍「最佳新演員」，Jer心情順其自然，並說：「我哋獲得提名已經好開心，唔諗太多獎項喇，一諗你攞唔到就好失落，有咪Bonus囉，志在參與。」姜濤亦以平常心面對，問到媽咪對他入圍有沒有任何表示，他說：「媽咪好少煮飯，佢應承煮餐飯畀我，話我成日出去食。」又讚Mo姐煮嘢好食，叫媽咪向她取經。

姜濤指叫媽咪向Mo姐廚藝取經，煮住家飯。（梁碧玲攝）

談到特刊封面扉頁海報印錯Jer的英文姓氏，由「Lau」錯寫成「Laui」，他大方回應：「少少人為錯誤，但我覺得冇所謂，大會都講咗補救方法，就係印返本正確嘅畀大家。我覺得自己個樣印到係場刊已經係好榮幸、好開心，我都多謝業界朋友提名，令我個樣可以出現喺場刊。」

對於特刊印錯名，Jer認為冇所謂。（梁碧玲攝）

憑《阿媽有咗第二個》角逐影后的Mo姐，被問感受時只說：「好開心，拖住兩個仔已經好愉快，金像獎今年特別搞得大，所以我覺得真係好開心，香港返返嚟咁開心嘅情況，尤其是電影界。Backdrop對住個海，好靚，我享受緊所有嘢！」