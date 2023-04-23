命案專訪｜游乃海被相士批會黐線　鄭保瑞選定Lokman前未知投資方

由鄭保瑞執導，游乃海編劇及監製的電影《命案》，將命運註定你必定要犯的一宗案件，寫成跟命運角力的篇章。當你努力經營，致力違反天命時，又是否可一改宿命？宿命向來是銀河映像最手到拿來的題材，今次介入玄學角度，將那條命咬得更加無彎轉。



事實上，《命案》這故事的底蘊是源於游乃海一次批命經歷。「師傅話我會亂諗嘢，遇到挫折會諗埋一邊，會黐線。」當然，他最終沒有黐線，不過似乎將黐線的潛質，轉移到筆下角色，《瘦身男女》的肥佬、《嚦咕嚦咕新年財》的奶奶、《黑社會》的大D哥、《奪命金》的三腳豹，個個就算未黐線，都唔係正常，更包括今次《命案》的少東（楊樂文 飾）同大師（林家棟 飾）。



游乃海為《命案》定調︰「命運對你點殘忍，都不及你做一個錯的決定。」（梁碧玲 攝）

重返銀河大學

鄭保瑞曾經是銀河映像的導演，當日自覺乾塘無貨賣，便走進這所電影大學重頭學起，進修一下，直至交出《意外》（2009）及《車手》（2012）兩部作品，算學有所成才往外闖，到自成一家。今次回到母校，心情如何？「都是返來學嘢心態，感受下。」

林家棟在戲中飾演大師，為Lokman花一生精力阻他避劫。（《命案》劇照）

同門的游乃海就對他有另一睇法︰「睇瑞導拍戲是享受，他好有energy，能夠將文字變成富感染力的畫面，有些導演你在他背後睇多兩睇，發現都只不過是將劇本呈現出來，睇多陣便沒趣了。」

所以當創作好《命案》這劇本時，游乃海便想將它交予瑞導呈現。事實上，這故事的源頭是游乃海年輕時一次批命經歷。

游乃海曾被相士批命會黐線，但黐線的只有其筆下的角色。（梁碧玲 攝）

「相士話我會亂諗嘢，遇到任何挫折都會諗埋一邊，容易會變黐線，但佢補充一句，好在你樂觀。當時我只覺得︰『咁你講晒啦！』現在回看，其實他是對的，命運就是這樣，是有一條軌跡或可能性存在，但你的態度足以改變自己怎去自處。所以這部戲我想講一個命題︰『命運對你點殘忍，都不及你做一個錯的決定。』例如畀你見到老婆出軌，然後你拎把刀隊佢，咁你呢個決定就大鑊過命運，所有事情在乎你如何應對，重點是你的決定。」

自覺《跟蹤》未夠好

可能就是將「亂諗嘢」的本質放到編劇工作釋放出來，游乃海至今仍未黐線，但又可能因為堅信一個錯的決定可抱憾終生，令他做每個決定都深思熟慮，包括是否再做導演。

游乃海與鄭保瑞，加上監製杜琪峯，被稱全新的鐵三角陣容。（梁碧玲 攝）

2007年，游乃海拍出一部口碑不錯的處女作《跟蹤》，更贏得當年金像獎新晉導演獎，但一切就是沒有後續，連《命案》這個啟發自個人的劇本，都冇信心親自執導。「《跟蹤》我覺得自己拍得差，好多場面都處理得未夠好。我是喜歡寫複雜故事的，但又偏偏好怕拍攝複雜情節，所以我一直在想如何度到一個既有力量，但又拍得不太麻煩的故事呢，如果諗到我就會拍，但至今都未搵到。」

電影除了為游乃海贏得新晉導演獎，徐子珊亦贏得最佳新演員。（《跟蹤》劇照）

游乃海堅信一個錯的決定可抱憾終生，令他做每個決定都深思熟慮，包括是否再做導演。（梁碧玲 攝）

說到這裡，身邊的鄭保瑞也出言相勸︰「諗，係解決唔到問題，要做先解決到！你要呈現一個畫面，很多方法很多人可以幫你，佢用太多時間去思考劇本，想得太清楚，有時會跳唔番出來，但其實好多問題一拍就可以解決到。」

半隊MIRROR試過鏡

電影《命案》由MakerVille投資，男主角找楊樂文（Lokman）似乎理所當胎，但原來因果並非這樣形成，鄭保瑞在試鏡時還未知投資方有MakerVille。「冇人同我講，今次崗位係導演，唔需要知太多，至於試鏡工作，同一年齡層的演員基本都有叫過，而MIRROR的確有很多位成員來試鏡，印象中好似得Frankie同大表哥Stanley冇，連193都有嚟過，到敲定係Lokman後，先話MakerVille有投資，咁又幾啱數。」

鄭保瑞一直有鼓勵游乃海再做導演。（梁碧玲 攝）

角色難搵，因為開拍前鄭保瑞都諗緊到底要怎樣呈現個角色，要靠演員一齊在片場中尋找，但Lokman令瑞導安心交個角色給他的原因，是份人夠平實。「落實Lokman後，他沒有交出一種興奮的情緒，好多年輕演員一聽到有機會演連環殺手角色，會好興奮雀躍，然後大家就拎住我係殺人犯的方式去演，這是我最擔心，但Lokman沒有，他是最平實地去演，他比較沉得住。」

鄭保瑞透露Lokman在戲中飲的符水，都真係現場泡製出來的。（《命案》劇照）

Lokman自彈橡筋一幕，下下到肉，用痛感去制止自己犯案的念頭。（《命案》劇照）

完成第一次試鏡，覺得幾好，然後Lokman的名字一直在候選名單上。「隨後幾次試鏡都表現穩定，但都不確定是否搵啱人，直至拍到他不斷用橡筋彈手一幕，這是最簡單地，用身體去感受角色，點解要靠這種痛感去抑壓自己，我們沒有幫他貼膠紙，他亦沒有問我們拎任何保護的東西包手，真的靠痛感去感受，只要經歷過才會加快投入角色。」就算劇組覺得好好，但瑞導還擔心觀眾是否接受，直到觀看首映的觀眾反應都讚，才肯定今次選Lokman無錯。