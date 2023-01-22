銀河守護隊3︱星爵第三集僅為配角　占士根：主角總會為朋友作戰

《銀河守護隊3》將會是占士根暫時為漫威拍攝的最後一部電影。（imdb）

Marvel超級英雄宇宙第五階段於2023年正式開展，除了首部重磅電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp：Quantumania）將於2月15日在香港上映外，《銀河守護隊3》（Guardian of the Galaxy Vol.3）早前亦宣布將於5月5日上映。

執導過《銀河守護隊》電影系列及《自殺特攻》的導演占士根，成為首位跨越Marvel與DC兩大超級英雄電影宇宙的創作人。（Getty Images）

《銀河守護隊3》將會為導演占士根（James Gunn）過檔到DC漫畫前的最後一部執導的Marvel作品，粉絲亦相當期待鬼才占士根會如何再一次顛覆超級英雄宇宙。

最後一部由占士根執導的《銀河守護隊3》，將於2023年上映，今集成員仲襯埋一套制服。（imdb）

據外媒報道，近日占士根接受訪問時意外表示，基斯柏特（Chris Pratt）飾演的男主角星爵（Star Lord）作為首兩部《銀河守護隊》的主角，在《復仇者聯盟》（Avengers）系列裡亦發揮關鍵作用，雖然星爵會繼續出現在第三集中，然而電影的重心卻落在另一位角色身上。

火箭一角在《銀河守護隊》首集已透露過自己曾被科學家透過實驗提升智商與進化。（《銀河守護隊》電影劇照）

占士根指出：「我會說Peter（星爵）狀態非常混亂，他在游離狀態下受盡折磨。而我認為，火箭浣熊一直也是《銀河守護隊》一個秘密的正義主角，他一直為人不為己，作為主角總會為朋友作戰。雖然他不是一般人理解想像中的英雄，然而在作品中講他的故事對我而言非常重要。」

《銀河守護隊3》的首輪預告中，火箭浣熊的靈魂伴侶水瀨Lady Lylla首度登場，樣子十分可愛。（影片截圖）

在早前釋出的《銀河守護隊3》預告片中，除了透露嘉摩拉（Gamora）將會在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）後回歸外，新角色火箭浣熊的靈魂伴侶水瀨Lady Lylla更驚喜現身，相信電影會花上不少篇幅為火箭的背景故事補完，並以他為首完成第三集的冒險旅程。