Marvel隊長2︱拆解片尾彩蛋　兩大曝光角色或意味人氣系列歸隊

Marvel超級英雄最新電影《Marvel隊長2》（The Marvels）日前於香港正式上映，將最強復仇者成員Marvel隊長帶回大銀幕，並夥拍Rambeau隊長（Monica Rambeau）與Ms Marvel兩位新晉女超級英雄出征宇宙。《Marvel隊長2》除了朴敍俊驚喜演出外，電影片尾彩蛋亦透露帶來關於Marvel宇宙發展的最新動向，震撼一眾入場影迷。

以下內容含有《Marvel隊長2》劇透成分，未入場的讀者慎入！

Marvel隊長自《復仇者聯盟4：終局之戰》後再度回歸，並帶同Rambeau隊長及Ms Marvel兩位後輩一 同出征宇宙。（《Marvel隊長2》電影劇照）

朴敘俊於《Marvel隊長2》的歌舞演出，亦為電影的驚喜之一。（《Marvel隊長2》電影劇照）

在《Marvel隊長2》結局裡，Rambeau隊長為了修補裂開的銀河跳躍點，孤身闖入跳躍點外的另一個時空，從外部關上撕裂時空的大門。由於能量負荷輸出過度，Rambeau隊長於彩蛋裡從昏迷狀態下醒來，身處治療病房之中，卻驚見已故的母親Maria Rambeau出現在自己身邊，然而母親卻恍如陌生人一樣無法認出自己。正當Rambeau隊長驚異之際，卻見Maria褪下披上的毛氈，露出一身紅白色超級英雄制服，身份竟然為該時空之中的Marvel隊長分身Binary！

Rambeau隊長在電影結尾獨力闖入裂開的跳躍點裡，利用超能力進行修補，代價卻是被困於其中一個多元之中。（《Marvel隊長2》電影劇照）

Rambeau隊長Monica已故的母親Maria（左）於《Marvel隊長2》彩蛋裡驚喜現身。（《Marvel隊長》電影劇照）

Binary為早年Marvel漫畫裡登場的超級英雄，是Carol Danvers於其中一個多元宇宙裡的Marvel隊長，正如Maria Rambeau於《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）亦飾演另一位Marvel隊長一樣。然而Binary在《Marvel隊長2》的出現別具意義，因為在漫畫劇情中，Binary與變種特攻（X-Men）合作關係極為緊密，比與復仇者聯盟更為頻密，所以意味變種特攻一眾英雄鐵定回歸Marvel，並將於短時間內出現於後續電影或劇集作品中。

Maria Rambeau曾於《奇異博士2：失控多元宇宙》裡出現，是另一個多元宇宙裡的Marvel隊長。（《奇異博士2：失控多元宇宙》電影劇照）

Maria Rambeau於《Marvel隊長2》結尾以Binary身份登場，是Marvel隊長於該多元宇宙之中的分身。（Marvel網站圖片）

X-Men鐵定回歸

另一位於彩蛋中令觀眾驚訝的角色，則是《變種特攻》系列角色藍獸。藍獸更於彩蛋對白裡提及向X教授報告最新狀況，意味將《變種特攻》最重要核心角色帶回Marvel正統超英宇宙。藍獸過去曾兩度於《變種特攻》系列電影裡出場，分別由Kelsey Grammer及尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演，而前者再度飾演藍獸，外界估計將連同舊版變種特攻團隊將會陸續歸隊，影迷可以密切注意未來的動向發展。

初代藍獸Kelsey Grammer於《Marvel隊長2》片尾彩蛋裡驚喜現身，意味原祖變種特攻系列人物或會隨他歸隊返回Marvel。（《變種特攻3》電影劇照）