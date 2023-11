Marvel隊長2︱拆解片尾彩蛋　兩大曝光角色或意味人氣系列歸隊

Marvel超級英雄最新電影《Marvel隊長2》(The Marvels)日前於香港正式上映,將最強復仇者成員Marvel隊長帶回大銀幕,並夥拍Rambeau隊長(Monica Rambeau)與Ms Marvel兩位新晉女超級英雄出征宇宙。《Marvel隊長2》除了朴敍俊驚喜演出外,電影片尾彩蛋亦透露帶來關於Marvel宇宙發展的最新動向,震撼一眾入場影迷。

以下內容含有《Marvel隊長2》劇透成分,未入場的讀者慎入!

Marvel隊長自《復仇者聯盟4:終局之戰》後再度回歸,並帶同Rambeau隊長及Ms Marvel兩位後輩一 同出征宇宙。(《Marvel隊長2》電影劇照)

朴敘俊於《Marvel隊長2》的歌舞演出,亦為電影的驚喜之一。(《Marvel隊長2》電影劇照)

在《Marvel隊長2》結局裡,Rambeau隊長為了修補裂開的銀河跳躍點,孤身闖入跳躍點外的另一個時空,從外部關上撕裂時空的大門。由於能量負荷輸出過度,Rambeau隊長於彩蛋裡從昏迷狀態下醒來,身處治療病房之中,卻驚見已故的母親Maria Rambeau出現在自己身邊,然而母親卻恍如陌生人一樣無法認出自己。正當Rambeau隊長驚異之際,卻見Maria褪下披上的毛氈,露出一身紅白色超級英雄制服,身份竟然為該時空之中的Marvel隊長分身Binary!

Rambeau隊長在電影結尾獨力闖入裂開的跳躍點裡,利用超能力進行修補,代價卻是被困於其中一個多元之中。(《Marvel隊長2》電影劇照)

Rambeau隊長Monica已故的母親Maria(左)於《Marvel隊長2》彩蛋裡驚喜現身。(《Marvel隊長》電影劇照)

Binary為早年Marvel漫畫裡登場的超級英雄,是Carol Danvers於其中一個多元宇宙裡的Marvel隊長,正如Maria Rambeau於《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)亦飾演另一位Marvel隊長一樣。然而Binary在《Marvel隊長2》的出現別具意義,因為在漫畫劇情中,Binary與變種特攻(X-Men)合作關係極為緊密,比與復仇者聯盟更為頻密,所以意味變種特攻一眾英雄鐵定回歸Marvel,並將於短時間內出現於後續電影或劇集作品中。

Maria Rambeau曾於《奇異博士2:失控多元宇宙》裡出現,是另一個多元宇宙裡的Marvel隊長。(《奇異博士2:失控多元宇宙》電影劇照)

Maria Rambeau於《Marvel隊長2》結尾以Binary身份登場,是Marvel隊長於該多元宇宙之中的分身。(Marvel網站圖片)

X-Men鐵定回歸

另一位於彩蛋中令觀眾驚訝的角色,則是《變種特攻》系列角色藍獸。藍獸更於彩蛋對白裡提及向X教授報告最新狀況,意味將《變種特攻》最重要核心角色帶回Marvel正統超英宇宙。藍獸過去曾兩度於《變種特攻》系列電影裡出場,分別由Kelsey Grammer及尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)飾演,而前者再度飾演藍獸,外界估計將連同舊版變種特攻團隊將會陸續歸隊,影迷可以密切注意未來的動向發展。

初代藍獸Kelsey Grammer於《Marvel隊長2》片尾彩蛋裡驚喜現身,意味原祖變種特攻系列人物或會隨他歸隊返回Marvel。(《變種特攻3》電影劇照)