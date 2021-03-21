龍貓｜草子跌入樹洞似足《愛麗絲》？創作靈感源自3大童話故事

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-03-21 10:30

從吉卜力工作室的LOGO，就能看出《龍貓》有多大的代表性，這部電影1988年上映，由47歲的宮崎駿擔任導演與編劇，是他的第4部動畫長片。這部電影問世30年來，穿越每個世代，被無數的觀眾所喜愛，久石讓的配樂至今仍是孩子們朗朗上口的旋律，已是無庸置疑的日本動畫經典之作。

《龍貓》創作靈感源自3大童話故事？18圖看完文章精華內容（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電影故事發生在1953年，10歲的草子與4歲的妹妹次子跟著父親搬到了鄉下森林邊的一座老房子，他們的父親是大學教授，母親則因罹患肺結核病在醫院養病。兩個活潑的小女孩剛來到新的環境，四處探險，某天午後在森林裡遇到了一隻巨大的龍貓Totoro，然而，這隻毛茸茸的可愛生物，卻只有他們兩個能看見。

《龍貓》能夠走過30年仍然歷久彌新，除了吉卜力獨具的溫潤手繪畫風，更重要的是宮崎駿舉世無雙的說故事能力，當代動畫大師宮崎駿可以說終其一生沒有任何一部失手的作品，這絕對是不可思議的人生成就，他從第一部原創的動畫長片《風之谷》就展現了其對於「青少年」角色刻畫的專注，以及他對於社會議題的深刻關懷，這些信念一直反覆出現在他後面的作品中，始終沒有改變。

宮崎駿的故事總帶有奇幻色彩，正如同他的作品一樣具有魔法，卻能在虛構的故事裡，卻積極地回應現實社會的問題。他筆下多數的故事背景都不是發生在真實世界，也很少發生在當代日本，《龍貓》是他第一部放在當代日本真實背景的動畫作品，但仍展現出他深受西方文學影響。

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《糖果屋》－沿著橡子種子前進森林

《龍貓》雖然是一個發生在日本鄉野的故事，仍可看出宮崎駿借用西方童話經典的端倪，例如電影裡面妹妹次子之所以見到大龍貓，是因為小龍貓（チビトト）背上的一袋橡子破了洞沿途散落，次子就沿路撿拾金黃色的橡子，而闖入了大樹秘境中。這個情節曾出現在經典的德國童話故事《糖果屋》（Hänsel und Gretel）中，貧窮的兄妹翰修與歌麗德，兩度被父母遺棄在森林中，第一次沿途丟石頭才找到回家的路，第二次則沿途灑麵包屑卻被動物吃掉，於是兩人在森林中迷路，意外在森林裡找到一間糖果屋。糖果屋是一個女巫蓋的，抓了兩兄妹想把他們吃掉，兄妹則透過機智把女巫推入火爐活活燒死，偷走女巫的財寶逃回家。

對比《龍貓》與《糖果屋》，同樣有對於未知森林的魔幻描述，遺落橡子取代了沿途的麵包屑與小石頭，灑落橡子的是小龍貓，人類兒童（次子）則撿走橡子。沿途遺落的物件，原先是《糖果屋》要逃出森林的路標，再《龍貓》裡則變成走路森林的線索，可怕的吃人巫婆則變成了可愛的龍貓。

有趣的是《糖果屋》中父母因為貧窮飢荒而遺棄子女，在《龍貓》裡面姊妹倆的爸媽同樣無暇顧及小孩，可以說放任兩個學齡兒童自生自滅，這也在電影的後半段非常真實的展現，缺乏家庭照顧的小孩，很有可能發生意外，而代母職的姊姊草子在妹妹失蹤後無力大哭也非常深刻地寫出孩童的悲慘命運。

《糖果屋》被改編後選入格林童話之中，常被用以告誡小孩要乖巧聽話才不會被爸媽丟掉；而《龍貓》則以可愛溫馨的包裝，深刻的關注單親家庭照養問題，姊妺倆透過想像的「龍貓」找到了心靈的寄託，但現實中更多可能是那些無能為力的孩子。

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《愛麗絲夢遊仙境》－墜落樹洞的女孩、妙妙貓

《龍貓》裡面，次子與草子兩次都是意外墜入龍貓的樹洞，彷彿從一個寂寞、殘酷的現實世界，落入了一個奇幻可愛且無憂無慮的魔幻境地。這樣的情節讓我想到了英國兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland），故事一開始也是愛麗絲在一個午後，跟著一隻兔子（小龍貓）掉入了洞裡，進入了夢遊仙境，愛麗絲在洞裡遇到了許多有趣的人事物，展開了驚奇的冒險，最後彷彿一場夢一樣，醒來一切都沒有發生，她還是在樹洞口，這也跟《龍貓》裡面姊妹倆對於龍貓的記憶相同。而在《愛麗絲夢遊仙境》裡，古靈精怪的愛麗絲也是由姐姐所照顧。

此外，《龍貓》的結尾，兩姊妹搭著貓巴士，跑到了醫院找爸爸媽媽，並把粟米偷偷放在窗外，兩人就和貓巴士躲在大樹上，貓巴士露出了大大的微笑，就消失不見了，那一幕就像是《愛麗絲夢遊仙境》裡面若隱若現、肥肥胖胖的妙妙貓（笑臉貓）。

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《傑克與碗豆》－一夜長大的巨大橡樹

《龍貓》裡，因為下雨，草子帶著次子到巴士站等爸爸，但爸爸很久很久都沒有來，卻遇到了體型龐大的龍貓，好心的草子把傘給了龍貓，龍貓則給了他們一包橡子作為回禮，她們回家之後把橡子種在家裡的庭院，期待著橡子長大。

那天夜裡，大龍貓帶著中龍貓與小龍貓來訪，他們在橡子旁跳舞，草子與次子也加入他們的行列，橡子竟然就一夜長成大樹，而且是非常巨大，直達雲霄的大樹。那一幕，如同英國童話《傑克與碗豆》的情節，與母親相依為命的傑克，家裡非常貧困，唯一的乳牛都老到沒有牛乳了，某天把牛帶到市場上去賣，結果傑克卻把牛給了一個拿「魔豆」來交換的男人。回家傑克被媽媽臭罵一頓，碗豆也被母親氣得丟掉，想不到落入土中的魔豆一夕長大，隔天傑克就沿著碗豆藤蔓爬上天空，從巨人家偷了一袋金幣跟寶物回家。

不過在《龍貓》裏，姊妹倆隔天起床後，發現橡子並沒有真的長成大樹，而僅是發芽，但姊妹倆卻也不失望，反而覺得龍貓真的有來過，電影裡的這個轉折，把整個故事拉回到現實中，代表著姊妹倆其實也知道，龍貓某種程度只是夢境而不真實，而且她們也欣然接受這件事情，直到次子失蹤，草子才又招喚出龍貓來幫助自己。

這個情節也很適當的解釋了，宮崎駿挪用西方經典來創造自己的童話故事時，其實有非常明顯的差別，他很清楚的知道自己必須更明確地展現出社會縣市的議題，因為他的故事已經不是中古世紀的童話故事，他的故事是要面對20世紀的觀眾，他透過這些童話元素的包裝，來講出具有當代意義的奇幻故事。

宮崎駿受訪時就曾說，對次子與草子而言，龍貓總有一天會消失：「龍貓的存在讓她們不會孤立無援，但她們若一直停留在那兒，她們將無法回到現實。」

宮崎駿多數作品的編劇都為他自己原作的故事，但其實有諸多文化研究者詳實分析他作品中一些受到西方經典作品影響的線索，且吉卜力無論在畫作技術、故事上也一直有取經西方文學作為腳本的習慣，如同《地海傳說》、《回憶中的瑪妮》、《哈爾移動城堡》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》等，也因此他們做出的作品不只能感動日本觀眾，更擄獲了全球觀眾的心，吉卜力一直都站在全球的尺度在創作。

說宮崎駿的作品受西方文學影響已不夠精準，事實上，他的作品也具有非常日本的在地元素，無論是建築、物件、角色形象，宮崎駿都沒有迴避他的日本經驗，巧妙地讓兩者緊密的融會貫通，幾乎已經難以分割，也沒有必要分割，可以說是同時汲取世界各地、東西方藝術精華而長成的作品。

越在地化就越國際化，《龍貓》作為宮崎駿第一部帶有明顯具體日本風格的作品，成為觀眾最喜愛的作品之一，而第二部日本元素極為濃厚的《千與千尋》更讓宮崎駿一舉拿下奧斯卡最佳動畫等無數國際電影獎項的殊榮。

小時候看《龍貓》，或許只會著迷於奇幻世界的美麗與可愛的毛茸茸生物；長大之後再看《龍貓》，我發現宮崎駿對於社會現實問題的深刻關注，對於父母的缺席的批判，絲毫不亞於是枝裕和的《誰知赤子心》，宮崎駿以如此溫柔可愛的方式，毫不迴避地刻畫了家庭教養的重要及困境。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：鹿刻Luke，原文：【吉卜力經典】《龍貓》裡的西方童話：糖果屋、傑克與魔豆、愛麗絲夢遊仙境】