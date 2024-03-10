沙丘瀚戰2｜Timothée Chalamet舊愛位位女神級！關於甜茶的九件事

【沙丘瀚戰2】電影《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）在電影院上映後獲得極大的好評，而「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）高顏值外貌與出神入化的演技，讓他再度紅遍全網。



這次為大家介紹甜茶9個魅力閃光點，像是兒時夢想是成為足球員、做過YTR、本人搞笑又寵粉……每一個都讓人陷入他的魅力無法自拔。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美1. 為什麼叫甜茶

美法混血的添麥菲查洛美，英文名字為Timothée Chalamet，唸起來接近中文的「甜茶」，因此獲得這個綽號。他本人知道綽號的起源後十分喜愛，在大家呼喊「甜茶」時也會大方揮手回應粉絲，更曾在受訪時自稱「我是甜茶」，反應超可愛。

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美2. 兒時夢想是成為足球員

甜茶曾在採訪中提到，在法國接觸足球後非常喜歡，13歲時甚至成為足球小教練，教小小孩踢足球。15歲時因為喜歡打電動、改遊戲把手，開設名叫「ModdedController360」的YT頻道，吸引眾多網友喜愛。

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美3. 其實是隱藏版諧星

添麥菲查洛美參加節目《SNL》時出演搞笑情境劇，打破先前憂鬱的形象，大膽模仿與自己外貌相似的創作歌手Troye Sivan MV中的經典造型與橋段，脫下藍色褲子、大膽搖屁屁展現紅內褲，毫無顧忌形象的表現，活脫脫是一名隱藏版諧星！

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《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美4. 歷任女友都不簡單

有「星二代殺手」之稱的甜茶，歷任女友都頗有來頭。不只有尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose、麥當娜（Madonna）女兒Lourdes Leon、喬布斯（Steven Jobs）女兒Eve Jobs，現任女友更是卡戴珊家族中的小妹、知名主持人Kylie Jenner。添麥菲查洛美面對感情總愛得高調，演唱會、雨中、路邊、頒獎典禮台下全大膽接吻，被拍到也絲毫不害羞。

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美5. 被粉絲發現偷偷哈韓

甜茶一直以來以寵粉出名，大方給予粉絲擁抱、簽名，甚至是親手送上電影票。近期甜茶出席記者會，進入拍照環節時，熟練的比出韓星同款手指愛心、臉頰愛心的動作，在大家驚呼可愛的同時，更被粉絲抓包偷偷哈韓。

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美6. 必看電影《以你的名字呼喚我》

甜茶的爆紅之作《以你的名字呼喚我》，電影中他飾演愛上爸爸學生的小男孩，他精準的詮釋了少年情竇初開的樣貌，與在一段禁忌之戀的掙扎與羞澀，讓觀眾們再度體驗初戀時的悸動。他更憑藉這部電影入圍「奧斯卡最佳男主角獎」，想入坑先看這部就對了！

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美7. 必看電影《沙丘瀚戰》

科幻聖經《沙丘瀚戰》傳出電影改編消息就引起全球粉絲熱議，從劇本到拍攝細節滿滿，完美還原說中的神奇世界，更榮獲6項奧斯卡金像獎殊榮。導演欽點添麥菲查洛美飾演男主角保羅，不僅肩負家族興亡的使命，還要守護香料產地厄拉克斯星球，並找尋自己的天命。甜茶盛世美顏配上陰鬱氣質，完美詮釋失落的男孩如何在命運掙扎，最終蛻變為意志堅定男子漢。想看甜茶完美演出現在Netflix就能看！

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美8. 必看電影《沙丘瀚戰：第二章》

科幻神作續集《沙丘瀚戰：第二章》全球首周票房破56億台幣，飾演「保羅亞崔迪」的添麥菲查洛美Timothée Chalamet和女角采寧相互扶持，徹底融入弗瑞曼人，步步踏上領袖之路。除了壯闊的沙漠、精彩打鬥戲分，還有粉絲們最期待保羅騎上巨大沙蟲的畫面。甜茶自己也透露在開拍前期進行了高強度的體能訓練，其中打破過去的走路方式更是一項挑戰。

《沙丘瀚戰：第二章》甜茶添麥菲查洛美9. 必看電影《旺卡》

去年上映的《旺卡》（Wonka），甜茶打破了自己過往陰鬱的形象，首度挑戰歌舞表演，而他精湛的表現，讓他入圍第81屆金球獎「最佳音樂及喜劇類電影男主角」。電影中華麗的造型與輕鬆愉快的步調，外媒更給出高度評價：「添麥菲查洛美的《旺卡》前傳是超級甜蜜的享受。」

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