新年煙花匯演2025｜年初二維港夜空上演　時間+12大觀賞位一文看

撰文：張如瀟
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新年煙花匯演2025｜新年除了拜年、逗利是，還可以去到維港兩岸欣賞奪目的煙花匯演，一起喝采歡呼迎新春！由旅發局舉辦的2025年農曆新年煙花匯演，將於大年初二（1月30日）在維港夜空上演。記者為大家整合農曆新年煙花2025詳情，以及12大觀賞位置推介！

2025年農曆新年煙花匯演將於大年初二在維港夜空上演。（資料圖片）

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新年煙花匯演2025｜幾時舉行？

2025年農曆新年煙花匯演將於大年初二（1月30日）舉行，預計於晚上8時開始，時長23分鐘。

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新年煙花匯演2025｜12觀賞位置推介

維港兩岸免費觀賞位置🎇

1. 西九文化區
2. 文化中心露天廣場
3. 星光大道
4. 尖沙咀海濱花園
5. 中環海濱
6. 金紫荊廣場
7. 灣仔臨時海濱花園
8. 東岸公園主題區

市民可在維港兩岸欣賞煙花匯演！（旅發局圖片）

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—收費觀景台🎇

10. 天際100

不想人逼人、睇人頭的朋友，可考慮一些收費的觀景位置。全港唯一能360度鳥瞰四面八方的室內觀景台「天際100」，現已推出2025農曆新年煙花匯演套票，除了飲品及內藏新春祝福語之幸運曲奇，還有各式遊戲及小食攤位！

大家在天際100可從海拔490米高空欣賞維港煙花。（Klook圖片）

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—維港觀光船🎇

11. 水上的士煙花匯演航班連精美晚餐

想近距離觀賞維港煙花，維港觀光船肯定是不二之選。維港水上的士的新春賀歲煙花匯演航班，為乘客提供美食套餐，渡過海風輕拂、煙花璀璨的美好新春假期！船票連晚餐$3XX起

新年煙花匯演2025｜觀賞位置推介—煙花Cafe🎇

12. 尖沙咀海傍露天餐廳INK Cafe

與尖沙咀星光大道僅數步之隔、香港藝術館維港海傍露天餐廳INK Cafe坐擁璀璨維港景色。食客不用擠迫下安坐在座位，便可一邊細嚐美酒小食，一邊抬頭觀賞璀璨煙花匯演！立即預定維港餐廳兩餐優惠套票

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