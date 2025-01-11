新年好去處2025｜香港27推介:AIA嘉年華+魔術表演+魷魚遊戲VR體驗

新年好去處推介2025！農曆新年除了去行花市或者年宵外，其實還有好多好去處！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合27個新年好去處，有AIA嘉年華及馬戲團表演；DIY海膽燈、毛公仔、串珠首飾等工作坊，更可以體驗近期大熱的魷魚遊戲VR版！人均只需$30起！



新年好去處【1】AIA友邦嘉年華 — 全新攤位遊戲贏公仔／獨家87折

AIA友邦嘉年華（AIA Carnival）由即日至2025年2月16日重返中環海濱，將有超過20個機動遊戲、30個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、小食攤檔以及過百萬隻毛公仔玩具獎品等你贏返屋企！除了既定遊戲及活動外，在新年期間更有特色主題打卡位及慶祝活動等你參加！現有獨家優惠87折兼送50個代幣及飲品！

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AIA友邦嘉年華｜高峰時段（Peak）

二人套票：$620｜人均$310｜原價$660（代幣x50及包2款飲品）

成人套票：$160｜原價$180（代幣x10）

特惠套票：$105｜原價$110（代幣x7）

AIA友邦嘉年華｜普通時段（Standard）

二人套票：$600｜人均$300｜原價$640（代幣x50及包2款飲品）

成人套票：$150｜原價$170（代幣x10）

特惠套票：$100（代幣x7）

AIA友邦嘉年華｜代幣優惠

20枚代幣：$180｜原價$200

50枚代幣：$450｜原價$500

20枚代幣：$180｜原價$200

50枚代幣：$450｜原價$500

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AIA 友邦嘉年華2024

活動日期：即日至2025年2月16日（2025年1月10日不對外開放）

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間：上午11時至晚上10時



新年好去處【2】PAPABUBBLE — 西班牙手工糖果工作坊／低至5折

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出西班牙手工糖果親子工作坊，讓家長與小朋友增加親子互動的機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果！小朋友可自由選擇自己喜歡的口味，製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現時更有低至5折限量快閃優惠！👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE｜手工糖果工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$340｜原價$680

PAPABUBBLE｜手工棒棒糖工作坊

親子（2位）／成人（1位）：$290｜原價$580

時段：星期一至日10:30-11:30am；11:30-12:30pm；6-7pm

👉🏻獨家半價優惠

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話：2367 4807



新年好去處【3】有機薈低碳農莊 — 親親羊駝／獨家56折

趁住秋意走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！

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此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！而有機薈低碳農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時親子套票有獨家買2送2，以及56折優惠，人均低至$160，即可玩足全日！

有機薈低碳農莊｜買2送2親子套票

親子套票（4位）：$640｜人均$160｜原價$1,280

有機薈低碳農莊｜親子套票

親子套票（2位）：$340｜人均$170｜原價$640

＊套票每位包括：入場通行證、菠蘿冰條一枝 (100%果肉)、親親羊駝（20分鐘）、羊駝飼料、農莊紀念品一份

有機薈低碳農莊｜入場通行證

單人票：$180｜原價$320

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地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）

電話：5579 2178



新年好去處【4】鏈鋸人 — 香港首展、1：1模型／積分半價換購

人氣漫畫《鏈鋸人》將以香港作為海外首站，舉辦動畫展！除了有香港獨家的打卡位，以及1:1的角色模型之外，更有周邊快閃店，讓粉絲們大買特買！此外，展覽更設有由動畫第1集至第12集的分集空間，當中亦會展出動畫公司監修的原畫、分鏡等珍貴資料，讓你慢慢細味，作為粉絲怎可錯過！門票現有優惠可以積分半價換購！

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鏈鋸人動畫展｜預售雙人票

積分換購價（2位）：$84｜人均$42｜原價$168

（購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地）

鏈鋸人動畫展｜預售特典票

積分換購價（1位）：$79｜原價$158

（預售特典票包含1張入場票及 1款亞加力立牌，共 4款設計，隨機送出）

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地址：旺角創興廣場地庫B2

展覽日期：2025年1月17日至3月16日

電話：3565 2505



新年好去處【5】香港珍珠養殖協會 — 西貢珍珠首飾工作坊／獨家低至59折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有低至59折優惠！

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香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

二人套票：$980｜人均$490｜原價$1,640

單人票：$520｜原價$780

親子套票（1大1小）：$680｜人均$340｜原價$880

親子套票（2大1小）：$1,140｜人均$380｜原價$1,600

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地址：白沙灣三星灣街渡

電話：6978 8050



新年好去處【6】浪遊漁港1773 — 香港仔漁村深度遊＋打卡《食神》取景地／低至73折

你對香港的文化認識有幾多？趁住假日，不妨來一趟漁港深度遊！在香港仔乘坐觀光船飽覽香港仔漁港，參觀充滿漁鄉風情的家艇，再來一碗正宗艇仔粉，還可在《食神》取景地太白海鮮舫影相打卡影相，門票現有低至73折！

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浪遊漁港1773｜普通門票

成人（1位）：$175｜原價$240

小童或長者（1位）：$145｜原價$200

門票包括飲品及小食（旅程約60分鐘）

浪遊漁港1773｜艇仔粉午餐門票

成人（1位）：$225｜原價$298

小童或長者（1位）：$195｜原價$258

門票包括飲品、小食及艇仔粉（旅程約90分鐘）

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地址：香港仔漁人碼頭6號碼頭

電話：6875 8211



新年好去處【7】Snow & Surf HK — 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／買一送一

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有買一送一優惠！約埋朋友一同前往就最適合！

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Snow & Surf｜室內暖水衝浪 包器材

優惠價（2位）：$398｜人均$199｜原價$796

Snow & Surf｜室內暖水衝浪 包器材+私人教練

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,096

Snow & Surf｜室內單雙板滑雪 包器材+私人教練

優惠價（2位）：$999｜人均$499.5｜原價$1,246

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地址：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話：9637 3322



新年好去處【8】Super Sports Park — 全港最大室內運動場／$180玩足3小時

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！

Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！現時更有優惠，低至$180玩足三小時！👉🏻即搶2人同行優惠

Super Sports Park｜2人同行入場門票

星期一至五

優惠價（2位）：$324起｜人均$162起｜原價$360起

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星期六、日及公眾假期

優惠價（2位）：$360起｜人均$180起｜原價$400起

👉🏻即搶2人同行優惠

Super Sports Park｜3人同行入場門票

星期一至五

優惠價（3位）：$486起｜人均$162起｜原價$540起

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星期六、日及公眾假期

優惠價（3位）：$540起｜人均$180起｜原價$600起

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地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話：9716 5576



新年好去處【9】友邦峻宇呈獻世界雜技團 — 最佳位置門票／低至半價積分換購

聚集多達12個國家的《世界雜技團》登陸香港！由即日起至2月9日期間，由友邦峻宇冠名贊助的《世界雜技團》會於中環海濱活動空間首次演出，多個觸目驚心的項目，如空中飛人、高杆二人組、八人驚險雜耍等表演都能在現場觀賞得到，如果想霸定靚位，就不能錯過PREMIUM級的門票，現有低至半價積分換購優惠！

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友邦峻宇呈獻世界雜技團｜非高峰日子門票

PREMIUM門票：$325

(適用於 1月2-3, 6-9, 13 -17, 20-24 日, 2月5-6)

友邦峻宇呈獻世界雜技團｜普通日子門票

(適用於 12月20-23, 30 日, 1月4, 5, 11, 12, 18, 19, 25-28 日, 2月2-4, 7-9)

PREMIUM門票：$350

友邦峻宇呈獻世界雜技團｜高峰日子

(適用於 12月24-29, 31日 , 1月1, 29-31日, 2月1日)

PREMIUM 門票：$375

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地址：香港中環龍和道9號（中環海濱活動空間）

活動日期：即日至2025年2月9日



新年好去處【10】Just Live 喜愛現場 — 《IMAGINE NATION幻》魔術表演／低至76折

國際魔術大師Franz Harary由即日至2025年1月5日在灣仔海濱活動空間「Just Live喜愛現場」舉辦《IMAGINE NATION幻》表演，同場更有多位國際知名的魔術大師一同參與，早鳥優惠減200，使用獨家推廣碼購票【HK01X95】，票價更低至76折。

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《IMAGINE NATION 幻》｜門票優惠

＊獨家門票優惠推廣碼「HK01X95」，可減$100

優惠折實價：$188起

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地址：香港灣仔海濱活動空間（Just Live 喜愛現場）

活動日期：即日至2025年2月4日



新年好去處【11】黑暗中對話體驗館 — 小王子黑暗之旅／獨家買1送1

黑暗中對話體驗館是香港首個以「黑暗」、「無聲」為主題的體驗，於全黑環境中體驗失明人士在日常生活中會遇到的困難及挑戰。拄着拐杖，由視障導賞員帶你摸索一個「看不見」的生活環境！

👉🏻即搶買1送1優惠

體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界！現有獨家買一送一優惠！

黑暗中對話體驗館｜小王子黑暗之旅（即日起至1月12日）

二人套票：$380｜人均$190｜原價$760（名額：50名）

黑暗中對話體驗館｜獨家普通門票 (即日起至2025年3月31日）

成人票：$342｜原價$380

學生／長者票：$252｜原價$280

二人套票：$608｜人均$304｜原價$760

二人套票：$798｜人均$399｜原價$1,140

👉🏻即搶買1送1優惠

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



新年好去處【12】Bun's2020 室內滾軸溜冰場 — 懷舊風滾軸溜冰場／人均低至$95

充滿80年代復古的士高復古風格20000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩！現有買一送一優惠，人均低至$95！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun’s 2020｜D2 Place分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

2人（大小同價）$190｜人均$95｜原價$380

Bun’s 2020｜鰂魚涌分店（2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

2人（大小同價）$200｜人均$100｜原價$400

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

D2 Place分店

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室

鰂魚涌分店

地址：香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓



新年好去處【13】Powerplay arena — 室內飄移車遊戲中心／電子代幣買一送一

位於荔枝角的室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，足足有5,000呎的場地讓你盡情飄移，還有多款合家歡遊樂設施，如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，無論是親子活動，還是三五知己聚會都適合！此外，遊戲中心還設有用餐區，玩到累了仲可以坐低醫肚！電子代幣現有獨家買一送一優惠！

👉🏻即搶買1送1優惠

PowerPlay Arena｜電子代幣（適用於全場遊戲機）

600個電子代幣：$300｜原價$600

1,000個電子代幣：$500｜原價$1,000

👉🏻即搶買1送1優惠

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



新年好去處【14】Running Games — 全港最大實體遊戲競技場／獨家半價優惠

香港Running Games主打室內攻防遊戲，在全港最大實體遊戲競技場，挑戰各種對戰遊戲，考驗玩家們的反應、記憶力、解迷、團隊合作、角色扮演、戰鬥力，更設有緊張刺激的撕名牌遊戲，如此鬥智鬥力的攻防遊戲，最適合一大班朋友去體驗，度過一個愉快的時光。現在還有買5送5優惠，人均$150玩足2小時！

👉🏻人均$150玩足兩小時🤩

Running Games｜Running Man 撕名牌／Laser Tag 冒險之旅 / Jelly Gun對戰 (三選一)

10人套票（2小時）：$1,500｜人均$150｜原價$3,000

Running Games｜Running Man撕名牌／Laser Tag 冒險之旅 / Jelly Gun對戰 (三選一)

14人套票（2小時）：$3,360｜人均$240｜原價$6,160

*快閃10人套票限量供應30套 - 10人套票

👉🏻人均$150玩足兩小時🤩

地址：觀塘成業街27號日昇中心10樓



新年好去處【15】大樹先生的家 — 親子餐廳＋室內遊樂場 人均低至$30

在香港僅有兩間分店的超人氣親子餐廳大樹先生的家Mr. Tree，設有室內遊樂場。荔枝角分店佔地面積約6,000呎，讓小朋友有足夠空間盡情玩耍。

此外，餐廳更有多項打卡玩樂設施，如波波池、繩索橋、沙池等；銅鑼灣店還有專屬的機器人區、網球水池、爬網冒險區以及磁鐵布積木區，而且餐廳料理絕不馬虎，有多款高級西餐主食，如烤燒春雞、南瓜忌廉汁意大利粉可選擇！現有親子門票優惠，人均低至$30即可入場！

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

大樹先生的家Mr. Tree｜親子門票（入遊戲區+清潔費）

星期一至五

優惠價（1大1小）：$59｜人均$30｜原價$99

星期六、日及公眾假期

優惠價（1大1小）：$99｜人均$50｜原價$139

＊同行每位大人最低消費 平日120元及加一服務費

大樹先生的家Mr. Tree｜親子入場餐點套票

優惠價（1大1小）：$250｜人均$125｜原價$350

可任選大人餐點一份（限定義大利麵、燉飯、定食健康類餐點）；湯或沙拉及38元以下飲品；一名兒童遊戲區＋入場清潔費

優惠期：即日至2025年1月31日

👉🏻大樹先生的家Mr. Tree優惠門票🤩

地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期1樓（31840033）／銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號（36190633）



新年好去處【16】Build-A-Bear — DIY毛公仔工作坊／獨家買1送1

Build-A-Bear讓你可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光！現有買一送一優惠，人均低至$194！

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Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

二人套票：$388｜人均$194｜原價$776

課程包含毛公仔一隻（價值$189的指定款式）及毛公仔DIY T恤，不包含其他額外配件

👉🏻即搶買一送一優惠🤩

地址：香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪

電話：23865988

地址：香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪

電話：23865688



新年好去處【17】Sandbox VR — 《魷魚遊戲》VR、打喪屍／6人同行67折

Netflix神劇《魷魚遊戲》第二季熱播，勾起不少人想親自參加這種「死亡遊戲」的渴望。Sandbox VR虛擬實境體驗館就能幫你化想像為現實，帶來一場緊張刺激、如幻似真的遊戲體驗！此外，Sandbox VR還有全新的打喪屍遊戲《Deadwood PHOBIA》，考驗反應兼合作能力，最適合約埋三五知己大玩特玩！現有獨家優惠，6人同行可享67折！

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Sandbox VR｜魷魚遊戲 : 虛擬對決／Deadwood Phobia沉浸式體驗遊戲2選1

銅鑼灣店限定1局（6人）：$1,580｜人均$263｜原價$2,370

優惠期：即日至2025年1月11日

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地址：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23/F

電話 : 37517922



新年好去處【18】Focus Cycle — 全港首創室內騎行／試堂$80

位於尖沙咀THE ONE的FOCUS CYCLE，主打全港首創Indoor cycling（室內騎行）運動，結合夜店風格的燈光與音樂連動，還有專業的導師在現場帶動氣氛，在不知不覺間便渡過了45分鐘的有氧運動，消耗足足800卡路里！無論你是健身新手，還是有運動底子的人士也適合參與，現有獨家試玩優惠，僅$80一堂！還可試足3堂！

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FOCUS CYCLE｜45分鐘室內騎行試玩

優惠價（3堂）：$239｜人均$80｜原價$720

優惠期：即日至2025年10月2日，售完即止。

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地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖

電話：9242 3835



新年好去處【19】LOHAS Rink 康城溜冰場 — 最新節能科技溜冰場／51折門票優惠

位於日出康城的LOHAS Rink，是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地不僅符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！出康城的The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行行逛逛！除了93折單人門票優惠外，由1月10日起，可享51折優惠，以$300購買套票（價值$585）優惠！

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LOHAS Rink 康城溜冰場｜單人門票（公眾假期及學校假期不適用）

星期一至四

優惠價（1位）：$70｜原價$75

星期五

優惠價（1位）：$80｜原價$85

星期六、日、公眾假期及學校假期

優惠價（1位）：$95｜原價$100

＊學校假期為2025年1月25日至2025年2月9日、2025年4月18日至2025年4月27日

＊必須於2025年06月30日或之前使用

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地址：康城路1號康城2樓206-210

電話：2622 8400



新年好去處【20】紙飛機親子餐廳 — 23,000平方米空間／入場券半價、三人套餐78折

紙飛機親子空間位於獨享達23,000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著，而且小朋友可以盡情奔跑，非常解壓！現時除了入場券有半價外，三人套餐更有78折優惠！

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Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜入場券

小童（1位—平日）：$69｜原價$138

小童（2位—週末及公眾假期）：$198｜人均$99｜原價$198

*週末及公眾假期只適用於15:30-18:00場次，其他時段不適用

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Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳｜親子歡享三人套餐78折

3位套餐（平日）：$478｜人均$159｜原價$616

兒童派對現金券：$50

*暢玩2小時30分鐘

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地址：香港九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

電話：6063 7470



新年好去處【21】山系編織工作坊 — 製造獨一無二的編織袋／二人同行7折優惠

來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW，推出山系編織袋工作坊！喜歡山系設計的朋友，可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋，由顏色、皮帶，以至繩索，都可自己選擇，非常獨特！現時更有低至7折的二人同行優惠，啱晒和朋友一同參與！

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山系編織工作坊｜電話袋

優惠價（1位）：$449｜原價$499

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$998

山系編織工作坊｜斜孭袋A

優惠價（1位）：$539｜原價$599

優惠價（2位）：$958｜人均$479｜原價$1,198

山系編織工作坊｜斜孭袋B

優惠價（1位）：$719｜原價$799

優惠價（2位）：$1,278｜人均$639｜原價$1,598

👉🏻獨家7折 立即報名🔥

地址：HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話：6086 8671



新年好去處【22】再生水磨石工作坊 — 製作水磨生活品／獨家6折優惠

想遠離遠離煩囂，和自己的內心對話？SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊，讓你可放鬆身心，在隱世洞穴中靜靜製作屬於自己的水磨成品。工作坊將提供水溶性樹脂膠作仿製石材，在導師的幫助下製作各種生活品，如托盤、杯墊、蠋台等等，過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦，非常有意義！現時二人同行有獨家6折優惠，啱晒同閨蜜或情侶一同前往！

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SOUL ELEMENT 再生水磨石工作坊｜二人同行（3.5小時）

優惠價（2位）：$1,512｜人均$756｜原價$2,520

優惠價（2位）：$882｜原價$1,260

優惠期：即日至2025年1月31日

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地址：火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



新年好去處【23】Myosotis Flower — 自製工業燈、海膽燈／獨家9折

海膽也可以用來做小手作？Myosotis Flower的海膽燈工作坊，將會教授用海膽內殼作材料製作可愛的檯燈！參加者可盡情發揮創意，製造出像雪米糍聖誕樹，或是水母形狀的檯燈，還可自由發揮造出專屬你的海膽燈！此外，還有工業風燈座工作坊，無論是設計底座、倒模、打孔、固定，還是接駁線路等，都是自己一手包辦，非常有成就感！現有獨家9折優惠！👉🏻特色工業燈工作坊

Myosotis Flower｜工業燈工作坊（2.5小時）

工業燈（銅喉連石膏底座）：$574｜原價$638

工業燈（全銅喉）： $754｜原價$838

Myosotis Flower｜工業風海膽燈工作坊（2小時）

海膽燈（不包括花藝）：$350｜原價$388

海膽燈（包括花藝）：$440｜原價$488

👉🏻特色工業燈工作坊

地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話：6371 8663



新年好去處【24】Beanbeantiful — 自製毛公仔、串珠放題／低至$111

毛公仔工作坊向來深受小朋友、大朋友歡迎，Beanbeantiful提供超過400種服裝和配件，讓你可親手製作獨一無二，屬於你的毛公仔，而且全程不需要針線縫紉技巧，即使是新手也能在一小時內輕鬆完成！

另外Beanbeantiful還有串珠放題工作坊，有超過數百種珠比你揀限時任串11種飾物，包括戒指、手鏈、頸鏈、腳鏈、寵物頸鏈、Crocs鞋鏈、電話繩、鎖匙扣、耳夾、袋鏈、褲鏈等。只要限時能夠完成都可以帶走，而且工作坊客人不需要搭枱，可專心製作自己的小飾物，還能避免尷尬，盡情享受串珠的樂趣。現有優惠低至$111！

👉🏻立即體驗串珠工作坊

Beanbeantiful

1小時毛公仔工作坊

優惠價（1位）：$144｜原價$160

1小時串珠放題工作坊

優惠價（1位）：$111｜原價$130

優惠期：即日起至2025年6月30日

👉🏻立即體驗串珠工作坊

地址：太子道西141號長榮大廈506室

電話：6934 7458



新年好去處【25】Out of Colours — 訂製個人化唇膏工作坊／低至63折

趁著新年約埋閏蜜一同製作獨一無二，和適合自己唇色的唇膏就最適合不過！位於銅鑼灣的Out of Colours，提供一系列健康彩妝，現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧，由顏色、質地、配方、香味等細節都可一一由自己親自調配，非常有意義！現時還有低至63折優惠，無論是帶媽咪前行、帶小朋友親子樂，還是與閨蜜前往都非常抵玩！

👉🏻即搶低至63折優惠✨

Out of Colours｜訂製個人化唇膏工作坊（30分鐘高級訂製唇膏體驗）

親子套票（一大一小）：$440｜原價$640

二人套票：$599｜原價$940

單人票：$320｜原價$470

👉🏻即搶低至63折優惠✨

地址：香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

電話：6367 2505



新年好去處【26】釣蝦場HABO — 兩小時任釣／低至77折

新蒲崗釣蝦場HABO空間廣闊、環境舒適，非常適合與三五知己享受釣蝦的樂趣！除了有專人指導釣蝦技巧之外，現場更可免費加工釣獲的大蝦，釣完便可安坐在一邊享受食物，現時更有77折優惠便可釣足2小時，仲可保底有5隻蝦贈送，即使最後釣不到也有安慰獎！

👉🏻77折釣足2小時🦐

釣蝦場HABO｜兩小時釣蝦優惠

優惠價：$240｜原價$310

👉🏻77折釣足2小時🦐

新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

電話：6089 6789



新年好去處【27】張藝謀《澳門2049》 — 科技藝術舞台劇／門票$263.2起

中國名導演張藝謀於澳門美高梅舉行舞台劇《澳門2049》！由導演張藝謀、跨界音樂家吳彤、國際級編舞桑吉加、著名音響師金少剛、燈光大師任冬生、舞台視覺影像導演Dominic Faraway、水下攝影指導Bernard Prentice等20個世界級團隊，組成幕後班底，打造一場超越時光的科技藝術舞台劇，配合獨特的光影效果，製造一場視覺盛宴！無論是舞台劇，還是電影愛好者亦不容錯過！門票$263.2起。

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張藝謀《澳門2049》｜限量門票

門票：$263.2起

👉🏻立即預購🔥

地址：美高梅劇院



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