新年優惠｜盆菜年糕6大送禮推介　米芝蓮餐廳、酒店蘿蔔糕！$98起

新年優惠｜新春盆菜年糕優惠2025！新年將至，仲未買好盆菜同賀年糕點準備拜年嗎？《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合新春盆菜年糕優惠6大推介，有米芝蓮推介餐廳呈獻的傳統賀年糕點，亦有酒店餐廳推出的精緻盆菜，優惠低至69折，最平只需$98！



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盆菜年糕優惠2025【1】新同樂 — 米芝蓮二星瑤柱臘味蘿蔔糕、鮑魚盆菜／69折起

米芝蓮二星餐廳新同樂推出多款賀年糕點及盆菜，賀年糕點包括瑤柱臘味蘿蔔糕、桂花開邊綠豆糕、鮮椰汁年糕及五香臘味芋頭糕，賀年糕點禮盒可以選擇2至4款糕點，或1款珍寶極上賀年糕點搭配自家製XO醬。

新同樂另有鮑魚鵝掌元蹄盆菜及鮑魚刺參花膠乳豬盆菜（4-6位用），用料上乘更超足料，搭配餐廳招牌純釀醬油浸農埸雞，享受更奢華的節慶滋味！

新同樂

賀年糕點套裝｜優惠價：$498起（原價：$716起）

同樂珍寶極上賀年糕點禮盒｜優惠價：$648（原價：$928）

鮑魚鵝掌元蹄盆菜配純釀醬油浸農場雞｜優惠價：$2,558起（原價：$3,298起）

鮑魚刺參花膠乳豬盆菜配純釀醬油浸農場雞｜優惠價：$3,958（原價：$4,988）

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盆菜年糕優惠2025【2】明閣 — 米芝蓮一星海味一品煲、鮑魚蘿蔔糕／低至87折

米芝蓮一星食府明閣今年推出3款賀年糕點，分別是鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕、富貴椰汁年糕、棗皇椰汁糕。其中鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕更特別選用本地自種蘿蔔，實現「農場到餐桌」的綠色餐飲概念，更配上原隻鮑魚及特級玫瑰臘腸等高級食材，十分豐富！

明閣亦精心準備了新春海味一品煲，以鮑魚汁熬煮而成，材料豐富！預訂海味一品煲更會加送至尊蜜汁叉燒禮盒，梅肉以秘製叉燒醬醃過後，再以人手反覆調控火侯，非常考功夫，超滋味！

明閣

明閣新春一品煲｜優惠價：$2,088（原價：$2,388）

明閣鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕｜優惠價：$358（原價：$388）

明閣富貴椰汁年糕｜優惠價：$268（原價：$298）

明閣棗皇椰汁糕｜優惠價：$338（原價：$368）

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盆菜年糕優惠2025【3】香港朗廷酒店唐閣 — 米芝蓮三星鮑魚聚寶盆菜／9折

香港朗廷酒店米芝蓮三星中菜食府唐閣，在今個農曆新年呈獻臘味芋頭糕、新春禮盒及鮑魚聚寶盆菜。新春禮盒內有金鮑魚、唐閣自家製XO醬、唐閣自家製琥珀合桃、唐閣一級鐵觀音及紅酒。至於鮑魚聚寶盆菜則以傳統瓦煲滿載多款具吉祥寓意的時令食材，包括矜貴鮑魚、花膠、金蠔、瑤柱甫、遼參、髮菜等，份量十足更增添過年氣氛！

香港朗廷酒店唐閣

臘味芋頭糕禮券｜優惠價：$349（原價：$388）

新春禮盒｜優惠價：$1,519起（原價：$1,688起）

鮑魚聚寶盆菜｜優惠價：$3,409起（原價：$3,788起）

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盆菜年糕優惠2025【4】馬哥孛羅酒店 — 清香馬蹄糕、盤滿缽滿盆菜／低至79折

馬哥孛羅酒店推出3款傳統賀年糕點，包括瑤柱蘿蔔糕、經典椰汁年糕及清香馬蹄糕。經典椰汁年糕由頂級純蔗糖、新鮮即磨的椰漿及糯米粉製造，煙韌不膩；瑤柱蘿蔔糕有由清遠入口的新鮮蘿蔔搭配惹味配料；清香馬蹄糕則以來自桂林、天然水源栽種的新收馬蹄來炮製。款款糕點都分量十足，別具特色！

馬哥孛羅酒店另呈獻「盤滿缽滿」盆菜，用上多款矜貴食材入饌，非常足料更有喜慶寓意，最多可供12位食用，絕對是送禮佳品！

馬哥孛羅酒店

瑤柱蘿蔔糕｜優惠價：$198（原價：$248）

經典椰汁年糕｜優惠價：$198（原價：$248）

清香馬蹄糕｜優惠價：$198（原價：$248）

盤滿缽滿盆菜｜優惠價：$2,088起

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盆菜年糕優惠2025【5】香港皇玥 — 古法黑糖年糕、八味蝴蝶酥／低至76折

佳節將至，皇玥推出期間限定新年禮盒，禮盒內有黃金脆條、蝴蝶酥、豆沙唐果子、脆曲奇、蜂巢蛋卷等不同小吃，提供13至84件的禮盒。其中新年精選八味蝴蝶酥禮盒更有原味、伯爵茶、 榛子、 椰絲、芝麻 、 五穀籽、杏仁、海鹽口味的蝴蝶酥，享受多種滋味！

香港皇玥另有推出古法黑糖年糕禮盒，古法黑糖年糕由兩位師藝大師精心製作，以優質黑糖配以傳統石磨米漿製成，口感軟糯柔滑，帶有清新米香味，喜歡黑糖的人必試！

香港皇玥

新年品味精選禮盒｜優惠價：$128起（原價：$168起）

新年精選八味蝴蝶酥禮盒｜優惠價：$248（原價：$308）

古法黑糖年糕禮盒｜優惠價：$238（原價：$298）

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盆菜年糕優惠2025【6】君蘭麵包廠 — 古法黑糖年糕／71折

君蘭麵包廠30多年來一直堅持傳統糕點及港式麵包全手工製作，在新年期間亦呈獻古法黑糖年糕，古法黑糖年糕充滿古早風味，口感軟糯煙韌，外香內軟，味道甜而不膩。賀年糕點的禮盒設計更以運財籌碼為靈感，寓意好運連連，用來送禮就一流！

君蘭麵包廠 — 古法黑糖年糕／71折（圖片來源：Klook）

君蘭麵包廠

古法黑糖年糕｜優惠價：$98（原價：$138）

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