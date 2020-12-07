經過本年疫情，不少人都成爲疫境廚神，在家中大顯神威煮得一手好菜！當中不少人都會選擇自己煎牛扒，分分鐘可以平過餐廳食一倍，不過牛扒怎樣挑選才對？專家教幾招挑選，到底結霜能否進食？是否肉色越黑就越不新鮮？

每次在超市、商店看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？幫緊你！幫緊你！

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