撰文：羅諾賢
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經過本年疫情，不少人都成爲疫境廚神，在家中大顯神威煮得一手好菜！當中不少人都會選擇自己煎牛扒，分分鐘可以平過餐廳食一倍，不過牛扒怎樣挑選才對？專家教幾招挑選，到底結霜能否進食？是否肉色越黑就越不新鮮？
每次在超市、商店看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？幫緊你！幫緊你！
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阿DEE教大家如何挑選凍肉肥牛！（莊堅毅攝）
牛扒牛肉向來受歡迎，《香港01》飲食記者就特意向新國華肉食公司負責人阿DEE請教，教大家4招如何挑選牛扒和牛柳粒！
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【1】@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味
只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。
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