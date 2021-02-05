撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-02-05 06:00

盆菜以往總是大大盤，至少供6人至10人家庭齊齊分享。不過今年2021多了餐廳推出2人盆菜，小家庭想團年吃也有得選擇了！《香港01》飲食頻道記者推介10間2人迷你盆菜給大家，最抵吃的只需$188就買到，還有社企出品、酒店級選擇，豐儉由人！（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳或商店而定。）

全部的盆菜款式都可供2人食用，有些還有1人或4人份量可選。食材方面有矜貴鮑魚、元蹄級，亦有特式上海口味、台式豆腐乳醬汁、素食盆菜等。把握最後預訂機會，更有早鳥優惠可慳超過$100！

以下10間推介包括：翡翠拉麵小籠包、茶木、香港麗思卡爾頓酒店、歷山酒店、帝京酒店、香港九龍東皇冠假日酒店、香港愉景灣酒店、長者經營的社企銀杏館、老字號麵店深仔記茶餐廳及基隆茶餐廳。👇👇👇哪間可以免費送貨？按圖看全部10間盆菜資料👇👇👇

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🥘同場加映1：食羊腩煲小貼士🥘

秋冬進補必吃羊腩煲，不過當中隱藏著致肥危機！👇👇👇連菜都不可以亂吃？按圖看羊腩煲如何能吃得健康👇👇👇

該飲甚麼飲品有助降低鈉質？想知是哪類請按➡️【秋冬進補美食|營養師教羊腩煲健康食法 生菜竟然是致肥元兇？】⬅️觀看全文

🎋同場加映：竹林隧道推介🎋

喜歡探索香港美景的話，推介你去竹林隧道，不用去日本京都嵐山也能拍出深幽林徑！👇👇👇按圖看號稱最美的竹林👇👇👇

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全港最長翠竹夾道又在哪兒？想知全部4條路線推介，請按➡️【港版嵐山｜4大竹林隧道打卡行山：茅坪深幽環道、大埔燕岩茂林】⬅️觀看全文