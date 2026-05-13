冷氣機滴水｜食環署嚴查隨時罰2.5萬+每日$450　專家5招自測+補救

冷氣機滴水｜冷氣機滴水不處理，隨時罰款$25,000？食環署於5月至9月展開大規模打擊行動，更出動AI巡查全港逾300個黑點。根據法例，任由冷氣機滴水滋擾行人，最高罰$25,000，並會就違規持續的每一日加罰$450。如果不想無端端破財，就一定要看下去，豐澤電器官網就教大家檢查方法、簡單改善冷氣機滴水的自救小貼士、保養方法都要留意！



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冷氣機滴水｜食環署5月至9月嚴查300個黑點

踏入炎夏，家家戶戶也開始開冷氣，但隨之而來的冷氣機滴水問題也開始大增。食環署早前（5月5日）表示，會於5月至9月展開大規模打擊冷氣機滴水行動，在全港選定超過300個冷氣機滴水黑點，採用第三代的人工智能冷氣機滴水調查系統，日夜自動偵測滴水源頭，並且加強執法，以減少滴水對市民的滋擾。

食環署人員早前在油尖區進行宣傳教育活動，向市民派發宣傳單張。（政府新聞公報）

根據《公眾衞生及市政條例》，任何人任由冷氣機滴水而對他人造成衞生妨擾屬違法行為，一經定罪，最高可判處罰款$25,000，並就妨擾持續的每一日罰款$450。不想突然破財，到底怎麼辦？

冷氣機滴水原因是什麼？

如果家中冷氣機已出發滴水情況，首先要找出滴水原因。根據電器連鎖店豐澤資訊，常見的冷氣機滴水有5大原因，包括：

冷氣機滴水原因【1】排水管堵塞

正常情況下，冷氣機製冷時產生的冷凝水會順着排水管排走。不過，如果平時甚少保養，排水管可能會被灰塵、黴菌、昆蟲、污垢等雜物堵塞，導致水無法排出，回流到室內導致滴水。

冷氣機滴水原因【2】去水盤破損或老化

冷氣機內部的去水盤（集水盤）老化、出現裂縫或變形，水都可能會從破損處滲漏，導致滴水。

冷氣機內部的去水盤（集水盤）老化、出現裂縫或變形，水都可能會從破損處滲漏。（小紅書@OK姐的簡約小家）

冷氣機滴水原因【3】安裝角度不當

如果冷氣機未按正確的後低前高（向外傾斜）的角度安裝，水流便無法順利排出，導致冷凝水積聚並溢出。

冷氣機滴水原因【4】濾網堵塞或髒污

長時間未清潔濾網，灰塵便會堆積，影響空氣流通，導致蒸發器結冰，當冰融化後便會產生過多的水，造成滴水。

冷氣機滴水原因【5】製冷劑不足

冷氣機如果製冷劑不足，會導致蒸發器表面溫度過低而結冰，當冰層融化成水後無法完全排出，便可能導致滴水問題。

冷氣機如果製冷劑不足，會導致蒸發器表面溫度過低而結冰。（小紅書@方面面）

冷氣機滴水如何解決？

豐澤亦有教大家5個方法來應付一般情況的冷氣機漏水問題，大家不妨參考！

冷氣機滴水解決方法【1】清理排水管

使用細鐵絲或通管工具清除排水管的堵塞物，再倒稀釋漂白水或白醋防細菌，每月做一次。

冷氣機滴水解決方法【2】修補去水盤

如發現去水盤有裂縫或水滲問題，可使用防水膠修補，情況嚴重就要換新。最後檢查傾斜角度確保水流順。

冷氣機滴水解決方法【3】定期清洗濾網

每兩周清潔濾網一次，避免灰塵累積，大家可使用清水或中性清潔劑輕輕刷洗濾網，晾乾後再裝回。

每兩周清潔濾網一次。（小紅書@家住舒適圈）

冷氣機滴水解決方法【4】調整安裝位置

檢查冷氣機是否向外傾斜約1-2公分，確保水能順利流出。如發現傾斜角度不當，應請專業人員重新調整排水管。

冷氣機滴水解決方法【5】定期檢查冷氣機

定期檢查冷氣機是否有製冷劑洩漏問題，如果懷疑製冷劑不足，請專業技術人員檢測並補充冷媒。

若然冷氣機滴水問題依然嚴重且未有改善，建議尋找專業技術人員處理！

冷氣機如何保養？

此外，台灣電力公司亦有教路冷氣機保養的知識，除了定期清洗濾網外，在季末停止使用時，應定期開啟送風模式運轉半小時，使機體內部分充分乾燥，而露在的室外部分，可用保護套遮蓋，避免雨及塵埃的入侵。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略