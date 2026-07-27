深圳國際美術館｜新館3大必睇！圓明園獸首真品、直徑7米巨太陽

北上｜深圳好去處｜北上玩樂又有新打卡好去處！深圳國際美術館於今年5月30日正式開幕，現時設有3個特展、4個基礎展覽，當中包括《國寶歸來－圓明園獸首與古代中國的物質記憶》特展，可以一睹圓明園獸首的真品；另外還有由英國藝術家創作的7米直徑巨型發光裝置《太陽》展出。《香港01》好食玩飛頻道小編整理了3大必看展覽，想知有甚麼展品、交通方式？即看下文！



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深圳國際美術館｜5.30開幕 設15個標準展廳

位於深圳光明科學城中心區的深圳國際美術館已於5月30日開幕，開館以來已吸引不少人前往欣賞藝術品及打卡。美術館佔地面積5.3萬平方米，總建築面積約13.58萬平方米，設有7層樓及地下2層，共有15個標準展廳。除了觀賞藝術品外，美術館內的建築設計也很值得大家打卡留念。

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深圳國際美術館｜3大特展+4個基礎展覽

現時美術館共設有7個展覽，包括3大特展及4個基礎展覽，大家可以按自己想看的展覽購買不同種類的門票，票價詳情可瀏覽官網。由於現場只出售少量門票，大家出發前最好都是預先在網上購票，以免「白行一趟」。

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深圳國際美術館｜必看圓明園獸首真品

當中最不可錯過的就是《國寶歸來－圓明園獸首與古代中國的物質記憶》特展。展覽共有76組文物展出，以「物質記憶」為線索，串聯商周青銅禮器、北朝石刻造像與近代獸首。而必看的就是曾放在圓明園的7尊圓明園獸首原件，包括牛、虎、猴、豬、馬、鼠、兔首，當中牛、虎、猴、豬首更是真品原件！由於展覽大受歡迎，館方更特別將此展覽延至8月31日，大家記得把握機會去一睹真品了。

展期：即日起至2026年8月31日

樓層：4樓



深圳國際美術館｜超巨大太陽裝置

除了特展外，基礎展覽也有亮點！《新鏈：藝術的未來》展出近50件展品，以數字藝術、生物藝術、人工智能藝術、裝置與繪畫等多種形式展出。當中最受歡迎的裝置是來自英國藝術家盧克·杰拉姆（Luke Jerram）創作的7米直徑巨型發光裝置《太陽》，是按1：2億比例還原了太陽表面的細節，讓大家可以在安全又近距離的情況，近距離觀察太陽黑子等複雜結構。

展期：即日起至2027年4月30日

樓層：2-6樓



深圳國際美術館｜莫奈真跡展出

另一個展覽《大師之境：匈牙利國家美術館典藏》展出了提香（Titian）、莫奈（Claude Monet）、雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir） 等古典至印象派巨匠的油畫原作，當中包括著名油畫《聖母子與聖保羅》、《退潮時的特魯維爾防波堤》、《年輕女子肖像》等。

展期：即日起至2026年8月31日

樓層：2樓2號、3號展廳



深圳國際美術館｜入場前注意事項

入館需接受安全檢查，易燃或腐蝕性液體、尖銳器械等不可帶入館內；飲食方面，大家只可帶礦泉水進館，零食及其他飲品均不可帶入館。而參觀者可攜帶小於規定尺寸（30厘米 × 42厘米 × 10厘米）的手袋或背包進入展廳，參觀時必須以單肩或雙肩將背包背於胸前；所有大型物品或行李必須寄存，館內設有寄存處。另外，大家在拍攝作品時不可使用閃光燈、三腳架或自拍桿等各式專業器材或輔助設備。

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深圳國際美術館交通、地址

地址：深圳市光明區光輝大道16號

交通：深圳地鐵6號線「光明站」D出口，步行約10分鐘

開放時間：周二至周日10:00-18:00（每周一閉館）

*閉館前1小時停止檢票



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