北上攻略｜深圳世紀滙5米高蛋仔展＋室內遊樂場＋駐唱音樂餐吧

北上深圳周末遊又有全新好去處！位於福田區華強北購物區的深圳世紀滙購物中心，地鐵一號線華強路站B出口直達，羅湖口岸出發，15分鐘就到！商場一直以「WONDER OF WONDER（WOW）妙不可言」的形象，全方位為大眾打造一站式的「潮人‧潮玩‧休閒生活空間」。近期更為大家帶來超人氣手機遊戲「蛋仔派對」的春日奇趣花園展覽，加上場內大規模的多元化娛樂設施與人氣網紅餐飲，絕對能滿足一眾港人的假期食買玩需求。



必玩打卡位！5米高「蛋仔」巨型裝置與沉浸式遊樂區

由即日至6月30日，世紀滙攜手潮趣手機遊戲明星「蛋仔派對」重磅推出「蛋仔派對春日奇趣花園」展覽。粉絲們來到商場，馬上就能在戶外看到逾5米高的超大「蛋仔」形象人偶，Q萌可愛，非常適合打卡拍照。走入B1層中庭，更有巨型的「蛋仔春日真人娃娃機」，逢周六及節假日憑世紀滙當日任意消費單據，即可親自上陣體驗懸空抓獎的刺激與快樂。

此外，場內還設有內置大電視及遊戲系統的「蛋仔巴士」體驗區，以及充滿清新治癒氣息的「蛋仔花園」和軟萌花朵環繞的「蛋仔車站」，讓大家盡情享受沉浸式的遊園樂趣。在節假日期間，商場更會接連舉辦少兒模特大賽以及端午節的旱地龍舟、射五毒等國潮競技活動，保證驚喜不斷。

潮人必玩！7,000平方米室內遊樂場與電影級密室

想盡情放電的年輕人及親子家庭，世紀滙的室內娛樂設施絕對不會令人失望。當中最矚目的必定是佔地3層、面積逾7,000平方米的「玩美攻略」一票潮玩室內綜合館。遊樂館主打一票玩全天，顧客憑手帶當日即可不限次進出，從早到晚任玩100多項娛樂設施，讓你活力全開好玩到停不下來。

喜歡刺激解謎的朋友，可以挑戰大型密室連鎖品牌情景體驗館「X先生」，其全新玄幻古风主题「樓蘭古墓Ⅱ」及王牌必玩主題「諾亞」提供震撼的電影級場景還原、大型機械機關、體感特效及真人演員沉浸互動，過程結合了劇情演繹，極具科幻與視覺衝擊力。

此外，商場還滙聚了主打黑科技智能互動的「星聚會KTV」海量歌曲任君選擇、音樂餐吧「星LIVE HOUSE」專業樂隊駐場、影院足道·輕奢SPA品牌「養‧江南足紀」藥膳加傳統養生手法、全新卡牌潮流概念店兼桌遊空間「閃電家」集換式卡牌、潮玩、玩偶手辦、桌遊一站式專屬高端玩樂、全球連鎖健身品牌24小時月付制的「24/7 FITNESS」任意時間都可以操Fit自己，以及全新升級的逾1,200平方米街舞綜合館「躍動舞蹈」專業街舞導師助你提升舞技，全面滿足潮人們的聚會休閒社交需求。

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雲集人氣網紅茶飲、多元化特色餐飲與時尚美學品牌

玩到攰，商場內亦有豐富的餐飲選擇帶大家品味美好生活。特色餐廳方面，滙聚了名廚主理的創意新川菜「蜀川門」、經典精緻粵菜「藜苑」、正宗民間客家菜「客語」，以及傳承廣州百年手藝的「常平竹升」雲吞麵等。想享受下午茶時光，這裡也雲集了知名品牌「星巴克」、精品咖啡「Manner」、網紅品牌「瑞幸咖啡」及年輕時尚的「庫迪咖啡」。茶飲及甜品方面則有國風鮮奶奶茶「茶理宜世」、鮮榨果汁「混果汁」、手作美味甜品「悸動」，以及全新手作美味「RR手作瑞士卷」、雲朵般甜蜜口感「舒芙蕾 Gigi Lucky」，著名零售折扣店「好特賣」等帶你品味美好生活。B1層更有《食街探秘》特色美食街滙聚各路特色餐飲，Pizza連鎖品牌「必勝客」、鮮魚製品專家「魚騰閣」、江西特色「拌粉君」、老上海風味「祥闔餛飩」、特色速食「味琪蒸飯」、全新升級亮相的港式茶餐廳「旺萊港」，是大家聚餐交友的理想選擇。

除了好玩好食，商場亦有香港人鍾情的品牌，服飾方面有原創設計師女裝品牌「無左」、「薇迎」、「InShop」及新進原創設計師女裝「Ceehoom」。眼鏡專業品牌「光刻眼鏡」，親子牙科門診「米芽」，時尚美髮造型「美瑞莎」、「辛迪梵森」及「藤野造型」、全方位形象美學「3FACE」，知名美容品牌「奈瑞兒」、「雪姬美素」、「東森自然美」及年輕時尚美髮品牌「優剪」等，讓你由內靚到外。世紀滙仲有好多好玩好食好買好睇的店舖等你來發掘！

節日限定禮遇 獨家著數

為配合一連串的精彩活動，世紀滙推出了多項重磅消費優惠。「玩美攻略暢玩禮」（即日起至6月25日）註冊世紀滙會員，當日消費滿¥1,000（最多2張單據），即可換領價值¥268玩美攻略工作日門票1張。活動期間每人限兌2次。門票有效期至2026年8月31日。節日限定禮遇方面，「童享夏趣」（5月29日至6月30日）VIP會員消費任意金額即可換領童趣變形小玩具車1個；而端午節遇上父親節期間（6月18至21日）VIP會員消費滿¥128則可換領價值¥30下午茶券一張。上述活動禮品禮券數量有限，兌完即止。

深圳世紀滙

地址：深圳市福田區深南大道3018號

交通方式：地鐵1號線華強路站B出口直達商場

停車場資訊：位於深南大道轉中航路，通往商場車道進入

*以上內容僅供參考，具體的活動及推廣詳情請以世紀滙現場實際公布為準。

（資料由客戶提供）