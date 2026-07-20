深圳地鐵｜港人注意！即日起加強安檢　網民呻入站打蛇餅排20分鐘

深圳地鐵｜北上注意！深圳地鐵於今日（20日）起將實施進站安檢全覆蓋，所有隨身物品都要詳細過安檢機查驗，而乘客進站時也要接受人身安全檢查。有內地網民大呻在站外排了20分鐘才入到站，導致上班遲到！港人北上遊玩搭地鐵時，記得要預留時間做安檢，以免阻礙行程。



另外，深圳地鐵亦公布了一系列地鐵限攜及禁攜物品清單，包括香水、打火機、酒類飲品等，想知還有甚麼不可以帶？即看下文！



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深圳地鐵｜7.20起加強安檢

深圳地鐵於昨日（19日）突然發出公告，指因應假期開始多人出行及遊客增加，加上早晚高峰上班人流，全線站內人流量大幅增加。為保障乘客出行安全，由今日起將實施進站安檢全覆蓋，所有隨身行李物品需通過安檢機完成查驗、以及每位乘客進站時，需配合安檢人員使用手持安檢設備，接受人身安全檢查。

深圳地鐵突然發出公告指今日（20日）起加強安檢。（深圳地鐵公眾號截圖）

深圳地鐵｜14個站高峰期入站時間增加

公告亦提到，受安檢流程調整影響，早晚高峰客流集中時段，部分大客流站點的進站排隊時間將有所增加。

當中包括：坪洲站、固戍站、高新園站、民治站、五和站、深大站、後海站、車公廟站、丹竹頭站、翻身站、留仙洞站、流塘站、上川站、中山公園站等。他們又提醒大家在出行前請合理規劃行程路線，提前預留充足的進站時間，避免耽誤工作與出行安排。

有網民指深圳地鐵站擠滿人。（隔岸觀火@小紅書）

深圳地鐵｜網民呻要入站排20分鐘 現場十分混亂

另外，在小紅書也有不少內地網民大呻突然加強安檢令上班遲到，更指要在站外排20分鐘才能入站。

另有網民表示，「平時進站時也不堵，今天卻進不去，就算進去了也是走不動」。她直指站內就只有一部機器進行安檢，現場十分混亂，也堵得水洩不通，認為「不去增加安檢機器也沒作用」。

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深圳地鐵｜限制攜帶物品

公告亦提醒大家，在出行前可先檢查自己的隨身行李是否有以下限制的物品進入地鐵車站，以免耽誤行程。

當中包括單品不超過700ml，且累計攜帶不超過1000ml含有易燃物質的生活物品，如香水、髮膠、殺蟲劑等；打火機（充有可燃氣體或燃料油）不超過5支；酒類飲品（酒精體積百分含量大於或等於24%、小於或等於70%），累計攜帶不超過3000ml，散裝或已開封的酒類飲品禁止攜帶；行動電源、鋰電池類等額定容量單個不超過20000mAh，總攜帶數量不超過5個。

深圳地鐵｜禁止攜帶物品

而在禁止攜帶物品方面，包括：除盲人乘車時攜帶的導盲犬及執行任務的軍警犬外的其他活體動物；爆炸性、易燃易爆性、毒害性、腐蝕性、放射性物品及傳染病病原體；除執行公務外的槍械彈藥、管制刀具及各類攻擊性武器；重量超過30公斤或者外部尺寸長寬高之和超過1.6米的物品等。

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