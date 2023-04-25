衣物除醬汁污漬方法！白色衫最容易污糟，尤其是沾上醬汁後，污漬更難清洗。有專家就教只需簡單1招，配合簡易清潔工具，3個步驟就可以清除衣物的醬汁漬，成功令有污漬的衣物回復焕然一新。

洗白色衫︳白色TEE恤衫有醬油漬洗唔甩？簡單1招除污3步回復亮白

白色衫有醬汁漬洗唔甩如何是好？進食時難免會有醬汁飛濺，稍有不慎或會弄髒衣物，尤其是白色衫更為明顯，然而要進行清洗，未必可以完全洗掉兵食物污漬。最近台灣家務專家陳映如就於其Facebook專頁發文分享，只要簡單1招就可以去除油漬，令衣物回復亮白。

示意圖（圖片來源：Unsplash）

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

其實對付衣物上的食物油漬並無想像中困難，陳指出只要把它想像成油膩的碗碟，實際上清潔的方法幾乎是一樣。準備好洗潔精（非洗衣劑），只要正確使用，就可以成功去除衣物污漬。

3個使用及清洗步驟如下：

1.首先使用稍微熱的水（自來水或滾水亦可），將衣服上的醬汁沖一沖。

2.接著把洗潔精滴在衣物上的髒污處，並且用力搓洗一番直至污漬消失，再沖洗乾淨。

3.最後可以將已洗淨的衣物放入洗衣機，徹底洗乾淨就大功告成，不過建議沾上污漬後盡快處理，否則影響清潔效果。大家清潔有食物污漬的衣物時不妨當作參考！