網紅幫襯陸羽茶室力數3罪　侍應擋鏡頭感冒犯　服1款點心好吃

去茶樓歎一盅兩件，相信是不少人度周末的指定動作。近日有位知名Youtuber去中環90年老字號陸羽茶室飲茶中伏，力數陸羽3宗罪，直言點心幾好食都無用，整個體驗絕對是「貼錢買難受」，難道真的要逼人走出香港，北上消費?片段一出即引來熱議，不少網民撐該位Youtuber，亦有人指他沒有得到餐廳同意後才進行拍攝也有不是之處…即睇網民點睇！



知名Youtuber去中環90年老字號陸羽茶室飲茶中伏，力數3宗罪，無疑是「貼錢買難受」。（截圖自Youtube）

Youtube力數陸羽3宗罪 點心好食但貼錢買難受

香港食飯向來唔平，當大氣候傾向北上消費，但仍有不少有心人願意留港消費，支持本土餐廳。然而，近日有位出名撐香港餐廳的Youtuber，拍片指自己去中環老字號陸羽茶室飲茶時中伏，直言食物貴都算，仲要受氣，連好基本的餐具都洗得唔乾淨感到失望，直言香港餐廳唔爭氣，難道要逼人走出香港，北上消費？

昨日（26/9）有知名Youtuber分享自己去中環陸羽飲茶中伏經過。（截圖自Youtube）

中伏位【1】定價太進取 茶位$42個、點心$86款 價錢拍得住5星級酒店

該Youtuber表示，陸羽茶室裝修帶濃濃的嶺南風味，至今仍以排得密麻的點心紙落單，成件事好古色古香，感覺不錯。可惜驟眼睇點心紙，茶位每人索價$42、點心一律$60以上，定價定得太高。他續指，四季酒店的米芝蓮三星食府龍景軒，茶位也不過$48個，兩者僅相差$6，可是用餐環境及服務相差甚遠，不太能接受。

雖然彈了一輪陸羽茶室，不過Youtuber都有讚陸羽點心整體都不錯，當中覺得蛋黃麻蓉包最出色！撕開入面有原粒咸蛋黃，麻蓉餡又有粒粒芝麻，現在好少茶樓師傅識整。「麻蓉好香，有少少起沙，我自己極鍾意這個質地，唯一有可挑剔位就是如果蛋黃可起油，更靚就好。」他又指以事輪事，好食就係好食。

網紅以事論事，大讚陸羽茶室蛋黃麻蓉包好食。（截圖自Youtube）

中伏位【2】職員態度好差 遮鏡頭、呼喝、對有俾貼士的熟客明顯待遇好好多

數到Youtuber最吐糟個位，莫過於陸羽茶室的服務態度好差。首先，陸羽茶室飲茶出名用茶盅（像有蓋的大茶杯）泡茶，但該位Youtuber造訪時，職員只隨便放了鐵茶壺上枱，當他問職員可否用茶盅？職員即黑面，顯得不耐煩「你講緊要盅呀？我哋叫呢個做茶盅」令他感到震驚，要咁惡?

此外，飲茶過程他也留意到，陸羽職員對有俾tips的熟客待遇好好多，walk in生客被安排坐上二樓角落，直指自己都俾$42茶位，只是沒另比tips，服務態度有這麼大反差？吃飯吃到一半時，職員來催埋單，像想趕客人走，令該名Youtuber感覺好不良。有一點令該位Youtuber感不舒服是職員在他上二樓，問都唔問突然用手掌遮擋他的鏡頭，指不能拍攝。Youtuber稱尊重餐廳，但侍應可以禮貌一點。

然而，亦有網民覺得，在沒有盡早通知餐廳卻突然進行攝錄，此做法也有不妥善之處。餐廳待應怕影響到其他客人私隱，即時阻止也屬合理，「唔知你拍咩，實睇實你！」及後態度變差情有可原。

中伏位【3】餐廳環境不衛生 蓋碗上有米粒 倒瀉汁在椅上職員不理會

至於衛生方面，也令該位Youtuber不滿意，他指當職員將鐵茶壺換了茶盅送上枱時，竟然在茶盅蓋上發現有粒剩飯，他覺得$42茶位該有更好的衛生。此外，他指職員粗暴，收東西時好大聲，看到有醬汁濺到椅背上，但職員又未有立即清潔，他疑惑如果有女仕帶名貴手袋來，不幸坐了在這張木椅，不知茶室會否賠償。

網民撐Youtuber敢講真話：貼錢買難受 恐香港成趕客之都

絕大部分網民力撐該Youtuber影片，批評陸羽茶室須檢討服務態度，「香港飲食業係自己玩死自己」，又有網民指Youtuber有人理已好好，他分享自己曾去陸羽飲茶，到達該茶室找到座位後，全部待應生當他透明，最後只好自行離開去光顧其他酒樓，指「陸羽一向唔歡迎生客或者社會地位唔夠高嘅人。作為客人何必自己搵氣受！」