稻香優惠｜稻香宵夜$1羊腩煲/胡椒豬肚地雞煲　晚市半價爆汁窯雞

稻香優惠！1蚊優惠又來了！今次稻香推出火鍋惠顧，只須在指定時段惠顧，即可以$1歎羊腩煲或胡椒豬肚地雞煲，食完加湯還可變火鍋！此外，晚市還有半價$63爆汁古法窯雞，最啱約埋三五知己歡聚，齊齊食餐好！



（圖片來源：稻香官方Facebook）

宵夜時段$1羊腩煲/胡椒豬肚地雞煲

放工食咩好？稻香即日起推出宵夜時段（20:30後）火鍋優惠，凡於晚上8點半後惠顧，即可以$1歎到羊腩煲或/胡椒豬肚地雞煲（兩個煲原價$168）$1優惠價。2至4位可享用一煲，5位以上可享用兩煲，最多可換兩煲，食完煲可加湯變火鍋，約知己或同事一齊歎啱晒！

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（圖片來源：稻香官方Facebook）

$1羊腩煲/胡椒豬肚地雞煲 火鍋優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：宵夜時段（20:30後）



現場即製 半價爆汁古法窯雞

除了宵夜有著數，稻香晚市也有特價爆汁古法窯雞，原價$126，現半價$63，全部現場即製，每隻雞一撕開，香噴噴兼爆汁，愛食窯雞的朋友必不可錯過！

（圖片來源：稻香官方Facebook）

$63爆汁古法窯雞

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

供應時間：星期一至星期日（17:30-20:30）

