維他/陽光/雀巢30款紙包飲品檢測　1檸檬茶含7粒糖｜附各飲品熱量

天文台今日（13日）發出今年首個酷熱天氣警告，不少人都會飲凍飲消暑。紙包飲品是很多人解渴的選擇，雖然方便又解渴，但原來不少紙包飲品都暗藏熱量、高糖危機！《香港01》「好食玩飛」記者搜羅了30款市面上常見的紙包飲品，包括維他、陽光、雀巢、道地等品牌，比較當中的熱量及糖份，當中港人最愛的紙包檸檬茶更榮登含糖量榜首！



記者實檢30款常見紙包飲品，比較當中的熱量及糖份。（圖：陳映蓉攝）

維他檸檬茶1包250毫升=7粒糖 陽光檸檬茶屬低糖

記者搜羅了市面上30款常見紙包飲品，並比較包裝上的糖份及卡路里，發現大部分紙包檸檬茶的含糖量都偏高，唯獨只有陽光檸檬茶屬於低糖飲品。

根據食物安全中心的營養標籤指引，每100 毫升的飲品若含有不超過5克則可稱為「低糖」，而陽光檸檬茶每100毫升只有4.6克糖，屬於低糖。30款紙包飲品中，糖份最高是維他檸檬茶，每100毫升含有超過13.6克糖，飲1包250毫升的檸檬茶相等於7粒糖，相當驚人！

按圖即看30種常見紙包飲品糖份排行榜（以100毫升計算；由高至低排列）：

+ 26

「果汁類」紙包飲品比奶類更甜

記者亦發現「果汁類」紙包飲品的含糖量普遍較奶類紙包飲品高。以每包250毫升為例，一包維他芒果汁有近29克糖（每100毫升11.6克糖），維他蘋果汁及番石榴汁亦有18.5克糖（每100毫升7.4克糖）。

奶類紙包飲品方面，維他麥精豆奶含有15克糖（每100毫升6克糖），維他低糖豆奶則有約11克糖（每100毫升4.5克糖）。奶類飲品中，維他燕麥奶更只有5.75克糖（每100毫升2.3克糖），為30款紙包飲品中含糖量最低。

根據世界衛生組織的建議，成年每天的能量需要分別大約為2,000千卡，而糖份的建議攝取量則為每日總熱量攝取量的10%或以下，不應超過50克（約10粒方糖）。倘若飲用1包250毫升檸檬茶，有可能已經攝取了每日總攝取量的68%糖份，絕對不宜飲完一包又一包！

賓格瑞香蕉牛奶熱量最高 蜂蜜綠茶只有16卡路里！

熱量方面，30款紙包飲品中熱量最低的飲品為蜂蜜綠茶，以每包250毫升計算，1包蜂蜜綠茶的熱量只有40千卡（每100毫升16千卡），其次為陽光檸檬茶，1包只有50卡路里（每100毫升20千卡），排名第三為維他菓然系蘋果‧芒果茶，含有52.5卡路里（每100毫升21千卡）。

在30款紙包飲品中，普遍奶類紙包飲品的卡路里都較高，屬於最低糖的維他燕麥奶則有近108卡路里（每100毫升43千卡），維他朱古力牛奶的熱量為190千卡（每100毫升76千卡），至於超受歡迎的賓格瑞香蕉牛奶熱量200毫升更達到160卡路里（每100毫升80千卡），相等於食半碗飯！