【沙拉骨食譜】外脆內嫩吮得滋味　發明者原來是菲律賓總統前御廚

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沙拉骨這個名字看似是西餐，但卻是一道大排檔熱門的中式小菜。比起一般的炸排骨，拌入沙律汁之後增甜一份酸眯眯的香氣，讓人吮得更滋味。

攝影、攝錄：高啟光、繆鈞堤

剪接：鄧天傲

翻查沙拉骨的資料，原來它是由一位香港人所創，就是原本聞名於深水埗的容記小菜王老闆容哥在70年代創作出來。當年，容哥是時任菲律賓總統馬可斯的御廚，他正為對方籌備國宴招待英國約克夫人莎拉，而沙拉骨這個名，正好與約克夫人的芳名同音，亦代表了沙律醬。沒想到這道菜不僅獲對方讚口不絕，回港開了「容記」之後，更賣到街知巷聞，自此變成了所有港式大牌檔的人氣小菜。

容哥做的沙拉骨當然好食，豬扒用咖喱醬醃過夜，再加上秘製醬汁；今次這個家常版則比較簡單。首先，有別於容哥用的豬扒，記者通常慣用飛排、腩排或金沙骨，而醬汁除了沙律醬以外，亦特別加入秘密武器——煉奶。煉奶味道帶甜，又夠稠身，能令整個醬更掛汁。若你喜歡酸一點的話，也能加丁點白醋或蘋果醋。

沙拉骨食譜

健康小貼士：

根據食物安全中心數據，每100克（約6.5湯匙）全脂沙律醬有371卡路里、低脂版則有約284卡路里。而煉奶每100克相等於321卡路里，兩者卡路里都比較高，加上煉奶糖分亦高，不宜常吃。另外若嫌油炸太過熱氣或油膩的話，也可選用焗爐烤焗。

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食譜 沙拉骨
材料 金沙骨600克、生粉適量
醃料：鹽1茶匙、糖1茶匙、生抽半茶匙、油適量、酒少許、生粉1茶匙
沙律汁：沙律醬4湯匙、煉奶1湯匙
做法 1. 洗淨金沙骨，印乾水分。
2. 加入醃料，醃金沙骨30分鐘或以上。
3. 調好沙律汁備用。
4. 將金沙骨撲上生粉。
5. 中細火炸金沙骨至金黃色及熟透，盛起備用。
6. 把鑊洗淨，開小火下沙律汁和金沙骨，拌炒至掛滿汁即成。

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